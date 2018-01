Tämän ei pitänyt olla mahdollista – Lehti: Patrian panssariajoneuvo nähty Jemenin sodassa

Norjalainen Verdens Gang -lehti kertoo, että suomalaisen Patrian valmistama panssariajoneuvo on nähty Jemenin sodassa.

Lehti on julkaissut verkossa videoklipin, jossa on AMV 8×8 -tyyppinen ajoneuvo Arabiemiraattien lipun alla.

Patria on myynyt 40 miehistönkuljetusvaunua Arabiemiraatteihin, joka on liittynyt sotaan Jemenin huthikapinallisia vastaan.

Patrian liiketoimintajohtaja Mika Kari vahvistaa Verdens Gangin haastattelussa, että kyseessä on Patrian valmistama ajoneuvo. Vaunut myytiin ilman aseistusta. Videolla näkyy, että ajoneuvossa on varustuksena konekivääri.

Jemenissä on käynnissä verinen sota. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Saudi-Arabian johtama liittouma on pommittanut sotilaskohteiden lisäksi muun muassa kouluja ja sairaaloita.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

