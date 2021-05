Tampere on mahdollisuuksien kaupunki, jossa uskalletaan ottaa riskejä

Elisa Penders, 38, on nyt ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Hän haluaa olla mukana vaikuttamassa ja tekemässä päätöksiä, ei vain vastaanottamassa niitä. Jyrki Liikka

– Olemme asuneet Tampereella viisi vuotta ja nyt tuntui siltä, että aika on oikea. Olen oppinut tuntemaan ihmisiä, tiedän miten päivähoito ja koulu toimivat. Kaikkea en tiedä, mutta onneksi uskallan ja osaan kysyä.

Penders on valmis kantamaan vastuuta siitä, mitä päätöksiä tehdään ja millä tavoin niitä tehdään.

– Politiikka vaatii neuvottelutaitoja ja sovittelukykyä, perspektiiviä nähdä asioita laajemmin.

Palautetta voi antaa monella eri tavalla ja asioista voidaan olla hyvinkin erimielisiä, mutta keskustelu voi säilyä fiksuna.

Penders valitsee tarkasti foorumit, joissa hän haluaa olla läsnä ja keskustella.

Olen perheenäiti Pispalasta ja perheeseen kuuluu ääniä, vauhtia ja vilskettä!

Kevään aikana hän on järjestänyt Facbookissa live-keskusteluita kotonaan.

– Aloitimme töissä Facebook-livet koronan takia. Jännitin hirveästi, mutta se tuntui lopulta hyvin luontevalta. Ja kun lähti ehdolle tämmöisenä aikana, oli mietittävä, miten ihmisiä voisi kohdata.

Oma koti on live-lähetyksille kätevä ja turvallinen ympäristö. Positiivista palautetta on tullut runsaasti.

– Jos tulee jotain katastrofia, lapsi alkaa huutaa tai koira oksentaa, niin se kuuluu siihen. Olen perheenäiti Pispalasta ja perheeseen kuuluu ääniä, vauhtia ja vilskettä!

Lähetyksissä ei tarvitse tehdä mitään ihmeellisiä temppuja ja on uskallettava mokata.

– Pakkohan minun on riitettävä sellaisena kuin olen. Lähestyn ihmisiä ihmisinä.

Kun Penders kertoi, että on ehdolla kuntavaaleissa, ihmisiä alkoi ilmoittautua mukaan vaalitiimiin.

– Minulla on ihan loistava tiimi. Sekin minua jännitti, saanko tiimiä kasaan, koska ay-liikkeestä niin moni on ehdolla. Olin tosi otettu ja olen siitä onnellinen. Mukana on luovia tyyppejä ja jopa minä, joka yleensä keksii ihan päättömiä juttuja, joutuu välillä miettimään, että jos vähän himmailtaisiin.

Hänen vaaliteemojaan ovat ihmiskeskeinen politiikka sekä perheystävällinen ja turvallinen Tampere.

– Päätöksiä tehdessä on muistettava, että taustalla ovat aina ihmiset. Tämä tahtoo poliitikoilta välillä unohtua.

Sydäntä lähellä on koulutus varhaiskasvatuksesta yliopistoon saakka niin, että huolehditaan resursseista ja mahdollisuuksista. Myös yritysten toimintaedellytykset on turvattava, sillä jos ei ole yrityksiä, ei työntekijöille ole töitä.

Täällä ei odoteta, että joku muu kertoo, että nyt pitäisi toimia

SDP on Pendersin henkinen koti ja puolueen arvojen päälle on hyvä rakentaa.

– Demareilla on mielestäni loistava keskustelukulttuuri. Isäni on ollut ehdolla demareitten listalta sitoutumattomana. Meidät lapset on kasvatettu demarien arvojen mukaisesti, joten on luontevaa olla demari.

Tampereen luonnonläheisyys viehättää.

– On ihanaa kävellä Pispalasta keskustaan töihin, käytännössä voin tehdä niin, että näen vain puita ja kuulen lintujen laulua.

– Tampere on mahdollisuuksien kaupunki, täällä uskalletaan ottaa riskejä ja tehdä asioita. Täällä ei odoteta, että joku muu kertoo, että nyt pitäisi toimia.

Palvelualojen ammattiliitto PAM Pirkanmaan aluepäällikkö Penders koordinoi alueen toimintaa ja kaikkea, mitä siihen liittyy, kuten mm. sidosryhmäyhteistyötä, jäsenten edunvalvontaa, jäsenhankintaa ja koulutusta.

– Eteen tulevat riitatilanteet pyrimme ratkaisemaan neuvottelemalla ennen kuin tarvitsee lähteä edes riitelemään.

Ay-liikkeestä kuulee joskus sanottavan, että työnantaja ja työntekijä ovat aina napit vastakkain.

Rakastan työtäni, sillä viihdyn hyvin ihmisten parissa

– Toki me katsomme asioita eri puolilta pöytää, mutta intressimme ovat usein ihan samat. Yritämme saada aikaan kompromisseja ja löytää kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja.

Pendersin toimipiste on Tampereella ja koko Pirkanmaa on hänen valtakuntaansa, jäseniä on reilut 21000.

– Rakastan työtäni, sillä viihdyn hyvin ihmisten parissa. Saan tehdä paljon hallinnollisia asioita ja olla esimiehenä työntekijöiden ja johdon välissä.

Penders on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri Lapin yliopistosta, vaikka alun perin hänestä piti tulla ravintolapäällikkö.

– Isäni oli aikoinaan portsari, josta hän eteni yksityisyrittäjäksi. Olen kasvanut tiskin toisella puolella tarjoilijana. Opiskelin ensiksi restonomiksi. Kun olin töissä ja lapset olivat pieniä, mietin, että tätäkö tämä tulee olemaan, epäsäännöllistä työtä.

Hän meni ex-tempore yliopiston pääsykokeisiin ja oli pian opiskelemassa hallintotiedettä.

– Pohdin, että jos polku vie tähän suuntaan, niin ehkä työllistyisin joskus kunta-, kaupunki- tai valtiosektorille. Tämmöinen räväkkä tarjoilijanainen voisi tuoda sinne hiukan uusia tuulia.

Vaikutamme ihmisen elämässä sillä hetkellä, kun hän tarvitsee tukea ja apua

Ay-liikkeeseen tulikin paikka Rovaniemellä auki. Hän sai paikan, vaikka opiskelut olivat hiukan kesken.

PAMissa työtä tehdään ihmisille ja ihmisiä varten.

– Työni on välillä vaikeaa. Siinä kohtaa monenlaisia ihmiskohtaloita varsinkin näin korona-aikana.

Inhimillinen hätä on välillä ahdistavaa ja arki kovaa.

– Vaikutamme ihmisen elämässä sillä hetkellä, kun hän tarvitsee tukea ja apua.

Nyt suunnittelupöydällä on ensi syksy ja mietintämyssyssä uudet keinot lähestyä ihmisiä.

Perhe pitää Pendersin jalat tukevasti maassa työajan ulkopuolella. Aika harvoin työt seuraavat kotiin.

– Kyllä se menee niin, että kun kotona ovat 2- ja 13-vuotiaat pojat sekä 15-vuotias tytär, niin he pitävät minut hyvin kiinni perhe-elämässä. Lisäksi kotona arkea on pyörittää minun kanssa puolisoni. Meillä asustaa myös koko perheen lemmikkikoira Sulo.