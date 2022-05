Tampereen Teatterikesän esitysten keskiössä tänä kesänä perhe ja mieli

Tampereen Teatterikesän tänään julkistetussa pääohjelmistossa nähdään kahden vuoden tauon jälkeen taas kansainvälisiä esityksiä. Pohjoismaiden suurin teatterifestivaali esittelee tuttuun tapaan myös laajan kattauksen kotimaista teatteria.

Toissa kesänä festivaali jäi koronapandemian vuoksi kokonaan pitämättä, viime kesänä mentiin riistulla mallilla kotimaisin voimin.

Festivaalin ajankohta on tänä kesänä 1.-7. elokuuta.

Teatterikesän pääohjelmistossa on tänä vuonna kaikkiaan 19 produktiota. Kansainvälisiä esiintyjäryhmiä saapuu Ranskasta, Espanjasta ja Belgiasta. Kotimaisessa ohjelmistossa nähdään esityksiä niin Kansallisteatterilta, Helsingin Kaupunginteatterilta kuin Oulun ja Rovaniemen teattereilta.

Esitykset valinnut taiteellinen johtoryhmä, Hilkka-Liisa Iivanainen ja Tanjalotta Räikkä, luonnehtii ohjelmistoa:

– Pääohjelmiston keskiössä on tänä vuonna perhe ja mieli – niin mielenmaisema kuin mielenterveyskin. Nyt jos koskaan on aika kysyä, mitä inhimillisyys, läheisyys ja lämpö meille merkitsevät, johtoryhmä kiteyttää valintojaan.

Ekokumouksesta tunteettomaan tulevaisuuteen

Ranskalainen ohjaaja Philippe Quesne vierailee Teatterikesässä nyt neljättä kertaa. Tampereella nähtävä Farm Fatale on surrealistinen visio työttömien linnunpelättimien ekovallankumouksesta.

Espanjalaisen koreografi Marcos Moraun perustama La Veronal -ryhmä tuo festivaalille tanssiteoksen Pasionaria, joka on kuvitelma tulevaisuudesta ilman tunteita. Huippuunsa hiottu liikekieli yhdistyy visionääriseen ja humoristiseen tarinankerrontaan. Esitys tuotetaan Tampereelle yhteistyössä Tampere-talon kanssa.

Belgialais-hollantilainen All Inclusive on esitys sodan estetisoinnista tarjoten myös satiirisen otteen taidemarkkinoiden maailmaan. Esityksen ohjannut Julian Hetzel on saksalaissyntyinen, nykyisin Hollannissa asuva esitystaiteilija, muusikko ja kuvataiteilija. All Inclusive on vieraillut aiemmin muun muassa Venetsian biennaalissa.

Kotimaisissa kuuluu pohjoista ääntä

Oulun teatterin Poikani joka katosi -esitys ei pelkää ottaa kantaa kertoessaan perheen hädästä ja häpeästä. Teoksen aihe kumpuaa Oulun synkkenevästä huumetilanteesta. Esityksen on ohjannut Heta Haanperä.

Rovaniemen Teatteri tuo festivaalille näyttämösovituksen Minna Rytisalon kiitetystä esikoiskirjasta Lempi. Tiheätunnelmainen draama sijoittuu Lapin sodan aikaan. Ohjauksesta vastaa teatterin taiteellinen johtaja Miika Muranen.

Juuriltaan kajaanilainen Vaara-kollektiivi kysyy Näyttelijän kuolema -esityksessään, kuinka voisimme katsoa hyväksyvästi piilossa olevia puolia sekä itsessämme että läheisissämme. Eino Saaren ohjaama teos tutkii näyttelemisen ja esillä olemisen tiedostamattomia motiiveja ja häpeää.

Turun Kaupunginteatterilta nähdään ranskalaisen Florian Zellerin nykydraama Äiti. Maia Häklin ohjaama esitys on intiimi lähikuva naisesta, jonka identiteetti murenee pala palalta, kun aviomies ja aikuistuneet lapset etääntyvät kodista.