Tänään on lapsen oikeuksien päivä – lapset kysyivät pääministeriltä, liittyykö hänen työnsä myös lapsiin

Päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa.

Essi Patrakka, Elina Patrakka ja Roni Bäck haastattelivat pääministeri Sanna Marinia (sd.) lapsen oikeuksien juhlaohjelmassa Säätytalossa eilen.

Valtioneuvosto on jakanut tapahtumasta videon. Siinä lapset kysyvät pääministeriltä, miksi lapsen oikeuksien päivää vietetään ja liittyykö pääministerin työ lapsiin.

– Sen takia, että me haluamme muistaa ja kunnioittaa lapsen oikeuksia. Jokaisella lapsella on oikeudet, jokaisella ihmisellä on ihmisoikeudet. Me haluamme pitää huolta siitä, että lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa, pääministeri Marin vastaa.