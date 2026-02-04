Politiikka
4.2.2026 06:20 ・ Päivitetty: 4.2.2026 06:41
Tänään ovat vuorossa valtiopäivien avajaiset – eduskunta palasi eilen istuntotauolta
Tänään vietetään valtiopäivien avajaisia.
Puoliltapäivin järjestetään ekumeeninen juhlajumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa sekä tunnustukseton avajaisjuhla Eduskuntatalossa.
Valtiopäivien avajaisistunnoissa iltapäivällä presidentti Alexander Stubb pitää eduskunnalle puheen ja julistaa valtiopäivät avatuiksi.
Tämän jälkeen on vuorossa puhemiehen vastaanotto valtiosalissa.
Eduskunta palasi istuntotauoltaan eilen.
