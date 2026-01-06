Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

6.1.2026 07:08 ・ Päivitetty: 6.1.2026 07:09

Tanska: Grönlannin valtaus olisi Naton loppu

iStock
Revontulia Grönlannissa Nuukin kaupungin yllä.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen varoittaa, että Yhdysvaltain päätös vallata Grönlanti sotilaallisesti toiselta Nato-maalta tarkoittaisi kaiken loppua Natolle ja toisen maailmansodan jälkeiselle maailmanjärjestykselle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Jos Yhdysvallat päättää sotilaallisesti hyökätä toisen Nato-maan kimppuun, se olisi kaiken loppu, mukaan lukien Naton ja sitä kautta koko toisen maailmansodan jälkeisen turvallisuusjärjestyksen, Frederiksen sanoi tanskalaisen TV2-kanavan haastattelussa.

Asiaa kommentoi maanantaina myös Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen, joka toivoi yhteyden jälleenrakentamista Yhdysvaltojen kanssa ja kehotti välttämään paniikkia.

- Tilanne ei ole sellainen, että Yhdysvallat voisi valloittaa Grönlannin. Niin ei ole asian laita. Joten meidän ei ole syytä panikoida. Meidän täytyy jälleenrakentaa se hyvä yhteistyö, joka meillä kerran oli, Nielsen sanoo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viikonlopun Venezuelan-iskunsa jälkeen ilmaissut jälleen kiinnostustaan Tanskaan kuuluvan Grönlannin liittämiseen Yhdysvaltoihin.

- Tarvitsemme Grönlantia kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, Trump sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

5.1.2026 14:16

Harri Mikkola: Grönlannin kaappaaminen romuttaisi Naton

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
6.1.2026
Arvio: Tuhoon tuomitut ihmiset kirjassa, jota on ilo lukea
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
5.1.2026
Venezuela-isku ei ole muutos, vaan paluu vanhaan aikaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU