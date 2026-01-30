Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

30.1.2026 13:26 ・ Päivitetty: 30.1.2026 13:26

Tanska haluaa karkottaa yli vuoden vankeusrangaistukseen tuomitut – Ihmisoikeussopimukset estävät

AFP / LEHTIKUVA
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toivoo, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin muuttaisi tulkintalinjaansa ja sallisi nykyistä laajemmat karkotukset.

Tanska aikoo kiristää lainsäädäntöään niin, että vakavista rikoksista vähintään vuoden vankeusrangaistukseen tuomitut ulkomaalaiset voidaan jatkossa karkottaa maasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Karkotus voitaisiin tehdä riippumatta siitä, kuinka pitkään rikoksentekijä olisi asunut Tanskassa.

Pääministeri Mette Frederiksenin mukaan tarkoitus on suojella tanskalaisia. Lakimuutos voi kuitenkin olla ristiriidassa ihmisoikeussopimusten kanssa.

Tanskan hallituksen toiveena on, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin muuttaisi tulkintalinjaansa ja sallisi nykyistä laajemmat karkotukset.

PÄÄMINISTERI ilmoitti torstaina pitämässään puheessa ”laajasta karkotusreformista”. Ehdotus esitettiin perjantaina.

- Myönnän, että toimimme epätavallisella tavalla. Sen sijaan, että odottaisimme vuosia, että tuomioistuin muuttaa käytäntöään, säädämme siitä jo nyt lainsäädäntöä Tanskassa tietoisina siitä, että asiaan liittyy epävarmuutta, Frederiksen sanoi.

Tanskan oikeusministeriö pitää epävarmana, että ihmisoikeustuomioistuin muuttaisi käytäntöään. Ministeriön mukaan on olemassa merkittävä riski, että Tanska tuomitaan ihmisoikeusrikkomuksesta.

Viime vuoden lopulla Tanska sai useiden maiden tuen sille, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytäntöä pitäisi päivittää.

