Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit Washingtonissa – tapaavat Rubion ja Vancen

Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit saapuivat keskiviikkona Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiota sekä varapresidentti J. D. Vancea. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokouksen osallistujat alkoivat saapua tapaamispaikalle myöhään iltapäivästä Suomen aikaa, kertoi ainakin Tanskan yleisradioyhtiö DR.

Paikalle saapuivat muun muassa Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen ja Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt. Rasmussenin mukaan tapaaminen järjestyi Tanskan aloitteesta.

- Pyysimme tapaamista, koska halusimme siirtää keskustelun kokoustilaan, missä osallistujat voivat katsoa toisiaan silmiin ja puhua näistä asioista, Rasmussen sanoi tiistaina.

Tapaamisen alla Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kertoi maan vahvistavan sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa. Tanskan puolustusministeriön lausunnon mukaan toimeen ryhdyttiin jo keskiviikosta alkaen.

Puolustusministeriön mukaan Grönlantiin ja sen ympäristöön lähetetään lisää sotilaita, lentokoneita ja aluksia yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa.

Trump: ”Otamme Grönlannin”

YHDYSVALTAIN presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannin hallitseminen on välttämätöntä Yhdysvalloissa kehitteillä olevan ohjuspuolustusjärjestelmän takia.

Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan keskiviikkona vedoten Yhdysvaltain kansalliseen turvallisuuteen.

Trump julkisti viime keväänä suunnitelmansa kunnianhimoisesta ohjuspuolustusjärjestelmästä, jota kutsutaan Golden Domeksi eli Kultakupoliksi.

Trump puhui ohjuspuolustusjärjestelmästä jo vaalikampanjassaan. Trumpin mukaan järjestelmä suojaisi Yhdysvaltoja jopa avaruudesta laukaistuilta ohjuksilta.

Trump kirjoittaa julkaisussaan myös, että Nato olisi entistä vaikuttavampi ja tehokkaampi, jos Grönlanti olisi Yhdysvaltain käsissä.

- Mikään vähempi ei ole hyväksyttävää, Trump kirjoitti.

RUBIO kertoi viime viikolla Yhdysvaltain kongressille, että presidentti Trump on kiinnostunut Grönlannin ostamisesta. Valkoinen talo puolestaan kertoi, että Trumpin hallinto käy läpi erilaisia vaihtoehtoja Grönlannin hankkimiseksi, mukaan lukien sotilaalliset keinot.

Trump itse toisti jälleen sunnuntai-iltana paikallista aikaa kantansa, jonka mukaan Yhdysvaltojen on pakko saada Grönlanti.

- Jos me emme ota Grönlantia, Venäjä tai Kiina tulee ottamaan sen, enkä anna sen tapahtua. Haluaisin tehdä diilin, se olisi helpompaa, mutta otamme Grönlannin tavalla tai toisella, Trump sanoi.

”Valitsemme Tanskan”

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen puolestaan sanoi tiistaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, ettei Grönlanti halua olla osa Yhdysvaltoja.

Nielsen sanoi, että jos Grönlannin täytyy valita Tanskan ja Yhdysvaltojen väliltä, se valitsee Tanskan. Nielsen on aiemmin sanonut, että grönlantilaiset eivät halua olla tanskalaisia tai yhdysvaltalaisia, vaan grönlantilaisia.

- Jos meidän on valittava tässä ja nyt, valitsemme Tanskan, Nielsen sanoi.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toisti samassa lehdistötilaisuudessa, ettei Grönlanti ole myytävänä. Hän sanoi Tanskan ja Grönlannin haluavan vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei konfliktia.

- Ei ole ollut helppoa vastustaa täysin kohtuutonta painostusta lähimmältä liittolaiseltamme, Frederiksen sanoi.