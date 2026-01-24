Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

24.1.2026 13:00 ・ Päivitetty: 24.1.2026 14:09

Tanskan pääministeri Trumpin Afganistan-kommenteista: Mahdotonta hyväksyä

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen muistutti Facebookissa, että moni tanskalainen sotilas menetti henkensä tai haavoittui Afganistanissa.

Myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen arvostelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin paljon huomiota herättäneitä kommentteja, joissa tämä vähätteli Nato-kumppanien joukkojen toimintaa Afganistanissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump väitti torstaina esitetyssä haastattelussa muun muassa, että Nato-kumppanien joukot välttelivät Afganistanissa etulinjaa.

Frederiksen sanoo lauantaisessa Facebook-päivityksessään, ettei presidentin kommentteja voi hyväksyä. Hän painottaa Tanskan olleen yksi niistä Nato-maista, joiden menetykset olivat väestöön suhteutettuna suurimpia.

Myös Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen on kutsunut Trumpin puheita sopimattomiksi. Hän kertoo viestipalvelu X:ssä, että Tanska lähetti tuhansia tanskalaisia sotilaita suoraan etulinjaan ja erityisesti Helmandin maakuntaan, jossa käytiin kovimpia taisteluita. Puolustusministerin mukaan 44 tanskalaista menetti henkensä.

Perjantaina Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi pitävänsä Trumpin puheita loukkaavina. Starmerin mukaan Afganistanissa kuoli yli 450 brittisotilasta.

Myös Puolasta ja Ranskasta on muistutettu, että Afganistanissa kuoli heidän kansalaisiaan ja sotilaitaan.

Tanskalaisten veteraanien yhdistys aikoo järjestää viikon päästä lauantaina mielenilmauksen Kööpenhaminassa Trumpin kommenttien vuoksi. Yhdistys kuvailee lausunnossaan tuntevansa sanoinkuvaamatonta kipua siitä, että Valkoinen talo unohtaa Tanskan uhraukset demokratian, rauhan ja vapauden eteen.

Lisäksi yhdistys huomauttaa Trumpin hallinnon suhtautuvan epäkunnioittavasti Tanskan suvereniteettiin ja grönlantilaisten itsemääräämisoikeuteen. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jota Trump on vaatinut Yhdysvalloille.

Uutista täydennetty klo 16.09 kauttaaltaan taustoilla sekä Poulsenin ja Starmerin kommenteilla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
23.1.2026
Arvio: Iida Sofia Hirvosen romaanissa kapitalismin hämähäkinverkko kietoutuu ympärillemme, eikä kapina ole mahdollista
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU