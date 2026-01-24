Tanskan pääministeri Trumpin Afganistan-kommenteista: Mahdotonta hyväksyä

Myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen arvostelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin paljon huomiota herättäneitä kommentteja, joissa tämä vähätteli Nato-kumppanien joukkojen toimintaa Afganistanissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump väitti torstaina esitetyssä haastattelussa muun muassa, että Nato-kumppanien joukot välttelivät Afganistanissa etulinjaa.

Frederiksen sanoo lauantaisessa Facebook-päivityksessään, ettei presidentin kommentteja voi hyväksyä. Hän painottaa Tanskan olleen yksi niistä Nato-maista, joiden menetykset olivat väestöön suhteutettuna suurimpia.

Myös Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen on kutsunut Trumpin puheita sopimattomiksi. Hän kertoo viestipalvelu X:ssä, että Tanska lähetti tuhansia tanskalaisia sotilaita suoraan etulinjaan ja erityisesti Helmandin maakuntaan, jossa käytiin kovimpia taisteluita. Puolustusministerin mukaan 44 tanskalaista menetti henkensä.

Perjantaina Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi pitävänsä Trumpin puheita loukkaavina. Starmerin mukaan Afganistanissa kuoli yli 450 brittisotilasta.

Myös Puolasta ja Ranskasta on muistutettu, että Afganistanissa kuoli heidän kansalaisiaan ja sotilaitaan.

Tanskalaisten veteraanien yhdistys aikoo järjestää viikon päästä lauantaina mielenilmauksen Kööpenhaminassa Trumpin kommenttien vuoksi. Yhdistys kuvailee lausunnossaan tuntevansa sanoinkuvaamatonta kipua siitä, että Valkoinen talo unohtaa Tanskan uhraukset demokratian, rauhan ja vapauden eteen.

Lisäksi yhdistys huomauttaa Trumpin hallinnon suhtautuvan epäkunnioittavasti Tanskan suvereniteettiin ja grönlantilaisten itsemääräämisoikeuteen. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jota Trump on vaatinut Yhdysvalloille.

