Ulkomaat
10.12.2025 16:47 ・ Päivitetty: 10.12.2025 16:47
Tanskan tiedustelu: USA on jo turvallisuusuhka
Tanskalainen tiedustelupalvelu on luokitellut Yhdysvallat ensimmäistä kertaa yhdeksi turvallisuusuhaksi, jonka arvaamattomuus liittolaisiaankin kohtaan pitää ottaa huomioon tulevaisuuden skenaarioissa.
Tanskan puolustusvoimien tiedusteluorganisaatio arvioi asiaa tänään julkaistussa vuosittaisessa tiedustelukatsauksessaan.
Asiasta ovat kertoneet muun muassa tanskalaismedia Politiken ja uutistoimisto Bloomberg.
Raportin loppupäätelmissä todetaan, että Yhdysvallat asettaa kanssakäymisessään yhä enemmän etusijalle omat taloudelliset ja poliittiset etunsa.
Lisäksi raportissa arvioidaan, että Yhdysvallat käyttää nyt taloudellista ja teknologista vahvuuttaan vallankäytön välineenä myös liittolaisiaan ja kumppaneitaan kohtaan.
Yhdysvallat on avoimesti kertonut havittelevansa Tanskalta Grönlannin aluetta omiin tarpeisiinsa.
