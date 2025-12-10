Tanskan tiedustelu: USA on jo turvallisuusuhka

Tanskan puolustusvoimien tiedusteluorganisaatio arvioi asiaa tänään julkaistussa vuosittaisessa tiedustelukatsauksessaan.

Asiasta ovat kertoneet muun muassa tanskalaismedia Politiken ja uutistoimisto Bloomberg.

Raportin loppupäätelmissä todetaan, että Yhdysvallat asettaa kanssakäymisessään yhä enemmän etusijalle omat taloudelliset ja poliittiset etunsa.

Lisäksi raportissa arvioidaan, että Yhdysvallat käyttää nyt taloudellista ja teknologista vahvuuttaan vallankäytön välineenä myös liittolaisiaan ja kumppaneitaan kohtaan.