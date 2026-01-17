Ulkomaat
17.1.2026 07:38 ・ Päivitetty: 17.1.2026 07:40
Tanskassa ja Grönlannissa tänään mielenosoituksia
Tanskassa ja Grönlannissa järjestetään tänään mielenosoituksia, joilla vastustetaan Yhdysvaltain uhkauksia ottaa Grönlanti haltuun.
Grönlannin pääkaupungissa Nuukissa sekä eri puolilla Tanskaa järjestettäviin mielenosoituksiin odotetaan tuhansia ihmisiä.
Tanskassa mielenosoituksia on tekeillä ainakin neljässä kaupungissa: Kööpenhaminassa, Århusissa, Odensessa ja Aalborgissa.
Grönlantilaisten yhdistys Tanskassa kertoo verkkosivuillaan, että tarkoituksena on lähettää selkeä ja yhtenäinen viesti demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta Grönlannissa.
Mielenosoituksen on määrä alkaa Kööpenhaminassa yhdeltä iltapäivällä. Mielenosoittajien on määrä seisahtua Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla tuntia myöhemmin.
NUUKISSA lähdetään marssimaan viideltä iltapäivällä Suomen aikaa. Grönlannin lippuja kantavien mielenosoittajien on määrä suunnata Yhdysvaltain konsulaatille.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Grönlannin liittämistä Yhdysvaltoihin ja esittänyt väitteitä, joiden mukaan Kiina ja Venäjä aikoisivat vallata Grönlannin. Tanska on toistuvasti torjunut alueliitosvaatimukset.
Trump sanoi perjantaina, että hän saattaa asettaa tuontitulleja maille, jotka eivät tue hänen Grönlanti-suunnitelmiaan.
Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt ja Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen tapasivat Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion sekä varapresidentti J. D. Vancen aiemmin tällä viikolla Washingtonissa.
Yhdysvaltain vaatimukset eivät pehmenneet tapaamisen jälkeen.
