Tanskassa on edessä vaikeat hallitusneuvottelut

Tanskassa äänestäjät valitsivat tiistaina maalle parlamentin, josta ei helposti löydy pohjaa uudelle hallitukselle. Sekä vasemmisto- että oikestoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä. Tämä antaa ratkaisun avaimet ainoalle keskustalaiselle moderaatit-puolueelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Mette Frederiksen (kuvassa) jätti keskiviikkona Kööpenhaminassa hallituksensa eronpyynnön kuningas Frederikille. Kaikki keskustalaisen hallituksen puolueet menettivät vaaleissa paikkoja. Frederiksenin sosiaalidemokraateille tulos oli historiallisesti huonoin sitten vuoden 1903.

Frederiksen ilmoitti olevansa valmis jatkamaan pääministerinä. Vaalitappiosta huolimatta sosiaalidemokraatit säilyttivät asemansa selvästi suurimpana puolueena.

Kuninkaan puheilla keskiviikkona käyneistä puoluejohtajista vasemmistopuolueet nimesivät Frederiksenin ehdokkaakseen hallitustunnustelijaksi, oikeistopuolueet taas oman blokkinsa suurimman puoleen, venstren, johtajan Troels Lund Poulsenin.

Moderaattien johtaja Lars Lökke Rasemussen ei lämmennyt kummallekaan vaihtoehdolle vaan nimesi tunnustelijaehdokkaaksi itsensä. Hänen tavoitteenaan on rikkoa blokkipolitiikka.

- Onnistuimme siinä viimeksi ja onnistumme siinä myös nyt, Rasmussen vakuutti kommentoidessaan vaalitulosta.

KESKIVIIKKONA pidetyssä puoluejohtajien keskustelutilaisuudessa Frederiksen sanoi pitävänsä realistisimpana sellaista hallitusta, jossa on mukana vasemmistoblokin puolueita sekä keskustalainen moderaatit-puolue. Tämä merkitsisi hallitusyhteistyön loppumista venstren kanssa. Samalla koko oikeistopuolueiden sininen blokki jäisi oppositioon.

- Mikään ei viittaa siihen, että hallituksen muodostaminen olisi helppoa, Frederiksen sanoi.

Tanskalaisen parlamentaarisen perinteen mukaan hallituspuolueille ei tarvitse olla enemmistöä parlamentissa, kunhan parlamentin enemmistö ei vastusta hallitusta.

Vuodesta 2019 pääministerinä olleen Frederiksenin sosiaalidemokraattien paikkamäärä parlamentissa putosi vaaleissa 50:stä 38:aan.

Sosiaalidemokraattien laskussa ollut kannatus sai alkuvuodesta nostetta Frederiksenin jämäkästä esiintymisestä Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan Grönlanti-kiistassa. Tanskan vaalikampanjassa keskityttiin kuitenkin lopulta pääosin kotimaisiin teemoihin eikä pääministerin henkilökohtainen suosiokaan lopulta kantanut. Hän sai noin 20 000 henkilökohtaista ääntä vähemmän kuin edellisissä vaaleissa.

UUTISTOIMISTO TT:n haastattelema vaaliasiantuntija, professori Rune Stubager Århusin yliopistosta ennusti hallituksen muodostamiseen kuluvan vähintäänkin viikkoja.

- Jonkun täytyy pettää vaalilupauksensa ollakseen mukana hallituksessa, Stubager perusteli.

Hänen mukaansa peli ratkeaa käytännössä siihen, ketä moderaatit päättää tukea. Hallituspohjasta taas ei voi vielä tässä vaiheessa sanoa mitään varmaa, Stubager kommentoi.

Sosiaalidemokraattien historiallisen vaalitappion syynä Stubager pitää sitä, että monet puoluetta edellisissä vaaleissa äänestäneet kokivat tulleensa petetyiksi. Yksi esimerkki tästä oli kansallisen vapaapäivän muuttaminen työpäiväksi, jotta kasvaviin puolustusmenoihin saataisiin lisää rahaa. Tätä monet sosiaalidemokraatteja äänestäneet eivät ole antaneet anteeksi.