Tanssiarvio: Hiljaista liikkumisen iloa rauhallisessa mutta intensiivisessä teoksessa

Kiasma-teatterissa nähtävä Epämuodostunut helmi – tansseja keväälle ja hiljaisuudelle on oikeastaan aikamoinen poikkeus tämän hetken nykytanssiesitysten joukossa. Annikki Alku Demokraatti

Liisa Pentin koreografioima tanssiteos ei ole kiihkeä eikä agressiivinen. Se ei pyri intohimoisesti väittämään jotain tai kokeilemaan vain uuden luomisen vuoksi. Sen tavoitteena ei ole saada katsoja ajattelemaan toisin ja aktiivisesti toimimaan, vaan ennen kaikkea rauhoittumaan ja olemaan läsnä omana itsenään tässä ja nyt.

Epämuodostunut helmi on suomalaisen kuusijäsenisen Rendezvous-yhteisön tilausteos Liisa Pentiltä. Niin Rendezvous kuin Penttikin liikkuvat vapaasti nykytanssin ja esitystaiteen välillä ja rajapinnoilla.

TANSSI

Liisa Pentti + Co & rendezvous, Kiasma-teatteri

Epämuodostunut helmi – tansseja keväälle ja hiljaisuudelle Konsepti, koreografia, ohjaus Liisa Pentti Ääni Jouni Tauriainen Valot Ina Niemelä Puvut Siru Koskinen Tanssijat Hanna Ahti, Anna Maria Häkkänen, Anna Mustonen, Maija Mustonen, Anna Torkkel

Molempien tahojen pitkä kokemus erilaisista esityksistä ja oman tiensä kulkeminen näkyy teoksessa. Esitys on yhtä aikaa sekä koreografin että tanssijoiden teos. Jokaisella viidellä esiintyjällä on omanlaisensa liikekieli ja tapa olla näyttämöllä ja sen annetaan näkyä. Pentti vain solmii taitavasti tilassa risteilevät liikelangat toisiinsa eläväksi kudokseksi ja muodostaa siitä yhtenäisen ja pohjimmiltaan hyvinkin tarkasti rakenteellisesti koreografioidun esityksen.

TEOKSEN LÄHTÖKOHTANA ovat Pentille olleet myös japanilaisen säveltäjän Susumu Yokotan teos Baroque sekä Marguerite Durasin elokuvakäsikirjoitukset, joissa molemmissa meri on tärkeässä osassa. Jouni Tauriaisen luomassa äänimaailmassa meren rytmi ja aaltojen kohina ovatkin voimakkaasti läsnä. Sen vastapainona on täydellinen hiljaisuus, jossa esiintyjien liikettä taustoittavat vain vanhat mustavalkoiset meren rantakiviä kuvaavat valokuvat ja videopätkät.

Tunnin mittaisen kaksiosaisen teoksen kokonaisrytmi on hyvin rauhallinen. Se ei kuitenkaan ole hetkeäkään pitkästyttävä, sillä esityksen energia elää ja muuttuu koko ajan. Tanssijoiden läsnäolo ja suurin osa liikekielestäkin on kiirehtimätöntä, mutta intensiivistä. Mitään ei tehdä puristeisesti tai väkisin, vaan jokaisen liikkumista leimaa usein hienovarainen hämmästely ja löytämisen ilo.

Koska kukin tanssijoista tavallaan toteuttaa omaa teostaan, joka vain polveilee ja lomittuu muiden kanssa, katsoja voi halutessaan seurata lähes pelkästään vain yhtä heistä. Tanssijoiden välisiä kontakteja on hyvin vähän ja vain muutaman kerran useampi tanssija tekee samanaikaisesti samaa liikefraasia. Silti esitys ei ole pirstaleinen, vaan hyvinkin yhtenäinen ja sen sisäinen tematiikka on kaikilla sama. Teeman tulkinta ja ulkoinen muoto on vain kullakin erilainen.

Epämuodostunut helmi – tansseja keväälle ja hiljaisuudelle on oikeastaan hyvin nimensä mukainen teos. Sen muoto ei ole tiukka ja tarkkarajainen, mutta kuitenkin selkeä. Rauhallisella ja hiljaisella läsnäololla on siinä merkittävä osuus. Ja keväistä uuden alkua voi tulkita olevan esityksen alkuosassa, jossa tanssijat tavallaan syntyvät ja löytävät oma liikkumisensa meren syvyyksien kohinassa.