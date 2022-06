Tanssiarvio: Israelilaiskoreografi toi Kuopion festivaalille loistavia tanssijoita ja säkenöivää liikekieltä

Kuopion Tanssiviikon aloitusillan toinen esitys, Emanuel Gat Dance -ryhmän LOVETRAIN2020 oli varsinaista liikkeen ilotulitusta. Nykyään Ranskassa toimivan israelilaisen koreografin 14-jäseninen tanssijajoukko oli kauttaaltaan huippuluokkaa. Sen lisäksi, että he olivat teknisesti osaavia ja monipuolisia, he olivat kukin myös selkeästi omannäköisiä persooniaan, joita ei ollut yritettykään tunkea samanlaiseen muottiin. Tällä en tarkoita, etteivätkö he olisi sisäistäneet Emanuel Gatin liikekieltä ja -laatua ja toimineet saumatta yhdessä.