Tanssiarvio: Susanna Leinosen upea Body-teos vangitsee katsojan

Jo kaksikymmentä vuotta on Susanna Leinonen jatkanut ryhmänsä kanssa koreografista työtään omalla tinkimättömällä linjallaan, kuten vahvan näkemyksen omaavan ja siihen uskovan koreografin voi odottaakin tekevän. Vuosien kuluessa ja teosten myötä on Leinoselle myös kehittynyt tunnistettava, omanlaisensa liikekieli, jonka idut olivat nähtävissä jo aivan ensimmäisessä työssä Ei kukaan, vain ystäväsi vuonna 2000 Kansallisbaletissa. Annikki Alku Demokraatti

Leinosen liikekieli on erittäin fyysistä ja tanssijoilta teknistä virtuositeettia vaativaa. Siinä on runsaasti yksityiskohtia, ääriasentoja ja yllättäviä suunnan tai dynamiikan muutoksia. Äärimmäisen tarkat liikkeet ovat yhtä aikaa teräviä ja agressiivisia, sitkeitä ja hengittäviä. Käytössä on tanssijan koko keho jokaista solua myöten.

Keho ja sen fyysinen ilmaisuvoima ovatkin Leinosen koreografisen työn keskiössä. Kasvot pysyvät useimmiten täysin neutraaleina, eikä niillä ilmaista sen enempää tunteita kuin tarinoitakaan. Voisi jopa sanoa, että tanssija on Leinoselle ennen kaikkea liikkeen instrumentti, tunteet ja teosten teemat tulevat esiin muuta kautta, ennen kaikkea visuaalisesti.

Siksi on oikeastaan melkein itsestään selvää, että 20 vuotta juhlivan Susanna Leinonen Companyn juhlateoksen nimi on Body.

TANSSI

Susanna Leinonen Company, Espoon kulttuurikeskus

Body Koreografia Susanna Leinonen – Musiikki Kasperi Laine – Valot Anne Weckström – Puvut, naamiot ja peruukki Sari Nuttunen – Tanssijat Emmi Hakala, Camilla Keihäs, Elina Lindfors, Aino Päivike, Aaron Saira, Tatiana Urteva

Jos kahdessa edellisessä teoksessa Nasty (2018) ja Toxic (2020) kehoon, ja erityisesti naiskehoon, pureuduttiin objektina, muiden katseen ja vaatimusten kohteena, nyt näkökulma on tavallaan sisäsyntyisempi ja fysiologisempi. Mitä keholle tapahtuu sen elinkaaren aikana ja miten eri tapahtumat kehoon fysiologisesti vaikuttavat.

Leinosen teokset eivät koskaan ole olleet sävyltään erityisen valoisia, keveitä tai humoristisia, pikemminkin tummanpuhuvia, arvoituksellisia ja jopa väkivaltaisia, toivoa kuitenkaan kadottamatta. Niissä on aina myös outoa vangitsevuutta, joka väistämättä imee katsojan mukaansa.

Niin nytkin. Mustista ruumispusseista aloitetaan ja niihin myös lopetetaan. Väliin mahtuu koko ihmis- tai pitäisikö sanoa kehon elämä erilaisine muotoineen, vaatimuksineen ja sairauksineenkin. Ja se elämä jatkuu, kaikesta huolimatta, kuten esityksen loppukuva näyttää.

Sydämenlyöntien rytmissä

Leinonen on jo niin pitkään tehnyt yhteistyötä muusikko ja säveltäjä Kasperi Laineen kanssa, ettei hänen teoksiaan oikein osaa enää edes ajatella ilman Laineen luomaa musiikkia ja äänimaailmaa. Tällä kertaa yksi läpi teoksen kulkeva ja oikeastaan kaikkea pohjalla rytmittävä ääni, ovat sydämenlyönnit. Kuten ”oikeassakin elämässä” ne nousevat välillä pääosaan ja haipuvat sitten muuhun äänimaailmaan, sen rahinoihin, naksahduksiin, huminaan ja tummiin melodianpätkiin.

Myös visuaalisesti Body on tarkkaan viimeistelty. Tyhjää näyttämöä rajaavat ja rytmittävät Anne Weckströmin harkitusti käyttämät valoneliöt tai suorakaiteet koko näyttämön valon ollessa hieman usvaista. Sari Nuttusen puvut yhtä aikaa sekä paljastavat että peittävät kehon. Pohjana on ihonvärinen rinnat esille nostava body, jonka päälle puetaan erilaisia yllättäviä yksityiskohtia sisältäviä lisukkeita kuten vaikkapa pakkopaita, joka on jopa pääosassa yhdessä duetoista. Asuissa on sekä rankkaa asennetta että piilotettua symboliikkaa.

Ja sitten ovat Bodyn kuusi upeaa tanssijaa: Emmi Hakala, Camilla Keihäs, Elina Lindfors, Aino Päivike, Aaron Saira ja Tatiana Urteva. He suorastaan hengittävät teosta joka solullaan. Heidän kehojensa liikemahdollisuuksilla ei tunnu olevan rajoja. Kaikki on täydellistä, enkä osaa kuvitella, että Leinosen koreografia voisi saada parempia tulkkeja.

Body on komea juhlateos, joka osoittaa, että niin Leinonen koreografina kuin koko ryhmä ovat loistavassa iskussa.