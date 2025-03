Tanssiarvio: Vahvat tanssijat luotaavat mielensä syövereitä

Helsinki Dance Companyn kevään kantaesitys Dreamer on viime vuonna ryhmän johtajana aloittaneen Valtteri Raekallion ensimmäinen teosvalinta. Siinä yhtenä kriteerinä on ollut antaa Suomessa työskenteleville keskipolven koreografeille mahdollisuus tehdä töitä kokeneen tanssiryhmän kanssa suuren talon resursseilla. Annikki Alku Demokraatti

Esityksen tekijänä on runsaasti ympäri maailman työskennellyt koreografipari Annamari Keskinen (s. 1985) ja Ryan Mason (s. 1980). He ovat herättäneet huomiota omanlaisella estetiikallaan ja uusien koreografisten ilmaisumuotojen etsimisellä.

TANSSI

Helsinki Dance Company, Studio Pasila

Dreamer Koreografia Annamari Keskinen ja Ryan Mason – Lavastus ja valot William Iles – Puvut Elina Kolehmainen – Ääni ja sävellys Timo Tikka – Sävellys ja sellisti Saara Viika – Naamiointi Ronja Nylund – Tanssijat Sofia Hilli, Jyrki Kasper, Aksinja Lommi, Pekka Louhio, Mikko Paloniemi, Justus Pienmunne, Inka Tiitinen, Anna Virkkunen, Elli Virtanen (esiintyvä työharjoittelija)

DREAMER YHTÄAIKAISESTI on ja ei ole uudenlainen esitys HDC:n historiassa. Tärkein peruspalikka on ennallaan: loistavat tanssijat. Koko yhdeksänjäseninen tanssijajoukko on teknisesti huipputasoa ja heidän paneutumisensa ja läsnäolonsa on äärimmäistä. Tanssijoiden energia fyysisesti, ja todennäköisesti myös henkisesti, erittäin vaativassa teoksessa on loputon. Yhtään herpaantumisen hetkeä ei ole. Yhtä vahvaa, ajateltua ja viimeisteltyä on myös teoksen visuaalinen ja äänellinen maailma.

Ja silti ensimmäisen kerran HDC:n kohdalla koin, etten ikäni vuoksi kuulu esityksen varsinaiseen kohderyhmään. Tämä ei tarkoita mitään negatiivista itse esityksestä, vaan vain toteamusta siitä keille teos on ensisijaisesti tehty.

Esityksessä ei ole mitään tarinaa tai varsinaista tapahtumakulkua. Se on pyrkimystä kuvailla sitä usein hyvin hahmotonta välitilaa tietoisen maailman sekä alitajuisen ja unen maailman välissä. Tavoitteena on tuoda esille sitä, mitä on liikkeen takana ja millainen on tanssijan sisäinen maailma.

Kun upotaan omaan sisimpään, ulkomaailma suljetaan usein pois. Niin käy nytkin. Dreamer ei esityskokemuksena ole vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, vaan sulkeutuu omaan hermeettiseen maailmaansa, jota katsoja voi vain ulkopuolisena seurata. Ainoa mikä tulee rampin toiselle puolelle, on musiikissa toistuva äärimmäisen matala ääni, joka resonoi katsomon tuolien kautta välillä ikävästi myös katsojan kehossa.

ESITYKSEN MAAILMA ja tunnetila näyttäytyvät yllättävän synkkänä ja jopa tuskaisena näyttämön täyttävästä intensiivisestä fuksian väristä huolimatta. Tuntuu kuin lavalla olisivat menossa päättymättömät reivit, jossa jokainen liikkuu ahdistuneesti omassa kuplassaan ilman kontaktia kehenkään muuhun. Liikekielessä on teknon rytmisyyttä, mutta myös nykivää katkelmallisuutta ja pitkiä still-asentoja.

Ainoa, joka lopussa pyrkii luomaan jonkinlaista yhteyttä muihin ja ehkä pisaran verran tulevaisuudentoivoakin, on Inka Tiitisen musta-asuinen naishahmo, jonka haipuva laulu yrittää muistuttaa, että jotakin muutakin on olemassa.

Timo Tikan ja Saara Viikan musiikki on suurimmaksi osaksi tummasävyistä äänimassaa, josta välillä nousee esiin tiukkaa rytmiä ja joka toisinaan hiljenee lähes olemattomaksi tuulen huminaksi.

William Ilesin suunnitteleman lavastuksen pääpaino on värillisissä valoissa, jotka peittävät koko näyttämön. Ne ovat ennen kaikkea punaiset, vaikka jonkin verran muitakin värejä on. Kolmiulotteisuutta tuovat muutamat isot punaiset suorakaiteen muotoiset korokkeet, joita työnnellään tai nostellaan pystyyn.

Dreamer on tavallaan hyvin väkevä esitys, mutta sen voima ei välttämättä tavoita, eikä sen maailmasta löydä kosketuspintaa, ellei katsojalla itsellään ole samansuuntaisia kokemuksia.