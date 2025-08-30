Palkittu politiikan aikakauslehti.
30.8.2025 09:31 ・ Päivitetty: 30.8.2025 09:53

Tanssiiko ps hallituksen pöydällä? – vihreiden Virta vaatii Orpolta toimintaa

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpolta toimia perussuomalaisten rasistisen retoriikan suitsimiseksi.

Demokraatti

Demokraatti

– Ei voi olla niin että monen päivän ajan perussuomalaiset saavat jatkaa tätä umpirasistista retoriikkaansa eikä pääministeri saa hallituskumppaniaan kuriin. Pääministeri Orpo, mitä aiotte tehdä asialle? Virta tivaa pääministeriltä.

– Vaadin pääministeriltä toimia, jotta tämä perussuomalaisten tanssi pöydillä loppuu. Toistaiseksi pääministerin nollatoleranssi rasismille on toiminut näköjään yhtä hyvin kuin hallituksen toiminta valtion velkaantumisen lopettamiseksi, Virta sivaltaa.

PÄÄMINISTERI Orpo kirjoitti tänään lauantaina viestipalvelu X:ssä, että hallitus aikoo yhdessä käsitellä perussuomalaisten puoluejohdon viimeisimmät rasistiseksi tulkitut puheet.

Orpon mukaan budjettiriihi ei pääty ennen kuin asia on käsitelty yhdessä.

Juttua päivitetty kello 12.53.

