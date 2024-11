Tarkkailujärjestö: Suurin osa Syyrian Alepposta on jihadistiryhmien hallinnassa – Venäjä tehnyt ilmaiskuja

Syyriassa jihadistiryhmä Hayat Tahrir al-Shamin johtama koalitio on ottanut suurimman osan Aleppon kaupungista hallintaansa, Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoi uutistoimisto AFP:lle lauantaina.

Jihadistiryhmien taistelijat pääsivät tunkeutumaan Aleppon länsiosiin perjantaina ja vaikuttavat ottaneen suuren osan kaupungista haltuunsa ilman suurempaa vastarintaa. Syrian Observatory for Human Rightsin johtaja Rami Abdul Rahman kertoi aiemmin, että kaupungissa ei käyty taisteluita hallituksen joukkojen vetäytyessä.

Myöhemmin aamulla järjestö kuitenkin kertoi, että Syyrian hallitusta tukeva Venäjä on tehnyt yön aikana kaupungissa ilmaiskuja ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016.

Syyriassa on käyty tällä viikolla kiivaimpia taisteluita neljään vuoteen. Jihadistiryhmät ja niiden kanssa liittoutuneet Turkin tukemat ryhmät ovat käyneet laajaan hyökkäykseen hallituksen joukkoja vastaan Aleppon ympäristössä. Perjantaihin mennessä koalitio oli ottanut haltuunsa yli 50 kylää ja kaupunkia, vaikka hallituksen joukoilla on tukenaan venäläishävittäjiä.

Syrian Observatory for Human Rights kertoi lauantaina, että viime päivien taisteluissa on kuollut yhteensä yli 300 ihmistä. Valtaosa uhreista on ollut taistelijoita, mutta lisäksi noin 30 siviiliä on saanut surmansa.