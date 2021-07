Tartuntaluvut hipovat ennätyksiä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi perjantaina 748 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Viime päivinä raportoidut tartuntaluvut ovat suurimpia Suomessa raportoituja päivittäisiä tartuntamääriä koko pandemian ajalta. Nykyistä korkeampia tartuntalukuja on raportoitu vain kolmannen korona-aallon huipulla maaliskuussa, jolloin THL raportoi enimmillään yli 800 tartunnasta päivässä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusien koronatapausten määrä on kasvussa jo viidettä viikkoa. Kaksi viikkoa sitten THL raportoi päivittäin noin 300–400 uudesta tartunnasta. Alimmillaan tartunnat olivat kesäkuun puolivälissä, jolloin THL kertoi alimmillaan alle 30 tartunnasta päivässä.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 106 008.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 106, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 57. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on 183. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän mukaan Hus on leviämisvaiheen kynnyksellä.