Tasoristeysonnettomuus vei yhden ihmisen hengen

Loimaalla yksi ihminen on kuollut tasoristeysonnettomuudessa sunnuntai-iltana, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.

Alhonkedontiellä puoli kymmenen jälkeen illalla sattuneessa onnettomuudessa oli kyse junan ja pakettiauton törmäyksestä. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Aleksi Aaltonen kertoi maanantaipäivällä, että onnettomuuden tutkinta on alkuvaiheessa. Tutkinnan rikosnimike on liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Turmassa kuollut pakettiauton kuljettaja oli Aaltosen mukaan iäkkäämpi mies. Muita henkilöitä, esimerkiksi junan matkustajia ei loukkaantunut.

– Vielä ei tarkkaan tiedetä, mikä tämän on aiheuttanut, että auto on ajautunut junan kanssa samaan aikaan kiskoille. Se on valvomaton tasoristeys. Ei ole puomeja eikä valoja varoittamassa, Aaltonen sanoi.