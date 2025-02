”Tässä ei kukaan hämää yhtään millään missään” – Eduskunnassa syttyi iso haloo – ”Mitään listaa ei ole olemassa, rauhoittukaa”

SDP kyseli hallitukselta eduskunnan kyselytunnilla, kuinka suuria leikkauksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon on vielä tulossa ja miten ne kohdistetaan. Rane Aunimo Demokraatti

Yle uutisoi taannoin, että sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) pysäytti hallitukselle kiusallisten sote-säästöjen valmistelun kevään vaalien yli.

Tämän todellista motiivia on kyselty ja epäilty.

SDP:n Eveliina Heinäluoma halusikin tietää, kuinka suuria leikkauksia hallitus on vielä tekemässä vanhustenhoitoon tai sairaaloihin.

– Viime kehysriihessä päätettiin, että sosiaalihuollon palveluista leikattaisiin 100 miljoonaa. Se on kokonaisuudesta yksi prosentti, sosiaalihuollon kustannukset ovat noin kymmenen miljardia. Koska meidän tietopohja sosiaalihuollon palveluista on erittäin hatara ja erittäin puutteellinen, on vaikea löytää mitään järkeviä kohdistettuja säästötoimenpiteitä, jonka vuoksi olen ilmoittanut, että tässä asiassa otamme aikalisän ja keskustelemme asian uudestaan muiden hallituspuolueiden kanssa puoliväliriihessä, Juuso vastasi.

Juuso sanoi myös, että ”mitään listaa”, joka tulisi vaalien jälkeen esiin, ei ole. Heinäluoma ei tätä kuitenkaan ostanut vaan väitti, että valmisteltu esitys uusista leikkauksista olisi jo tiedossa. Hän syytti ministeriä tiedon pimittämisestä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puolestaan korosti, että uusia säästölistoja ei ole.

– Mutta me työskentelemme koko ajan sen eteen, että meidän säästötavoitteet saavutetaan, että pysymme kehyksissä.

Hän sanoi, että ratkaisut pyritään tuomaan myös eduskunnan tietoon jo ennen vaaleja.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta huomautti, kuinka valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on sanonut, ettei sote-säästöistä peruuteta ja uusiakin leikkauksia olisi tulossa.

– Me emme ole tässä vaiheessa suunnittelemassa mitään uusia säästöjä. Me olemme tehneet näistä päätökset jo viime keväänä. Niiden kohdentamisessa ja vaikutuksissa on vähän ongelmia, joten joudumme kohdentamaan niitä uudelleen, ne kohdennetaan STM:n sektorille. Mitään suuria yllätyksiä ei ole tulossa, Purra puolestaan vastasi.

SDP:n Kim Berg toisti kuitenkin hänkin, että valmistelu uusista sote-leikkauksista olisi jo niin pitkällä, että siitä voisi kertoa jo julkikin.

Juuso toisti tuttua sanomaa.

– Mitään listaa ei ole siitä, mihin nämä säästöt kohdistetaan. Kuten pääministeri ja valtiovarainministeri ovat kertoneet, nämä säästöt on päätetty viime kehysriihessä ja hallitusohjelmassa. Ja kun niiden kohdentamisessa on ongelmia, keskustelemme uudelleen ja haemme korvaavat säästöt. Mitään listaa ei ole olemassa, rauhoittukaa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman astui esiin keskustelua jonkin aikaa seurattuaan.

– En ole ehkä ainoa, joka ajattelee, että jokin ei tässä täsmää. Te olette siis lähes vuosi sitten päättäneet, että 170 miljoonaa säästetään suomalaisille tarpeellisesta erikoissairaanhoidon palveluista ja heikompien auttamisesta.

– Vuoden olette olette käyneet läpi ja saamme lukea lehdestä, että juuri ennen vaaleja valmistelu on keskeytetty. Ja kaikki tietävät, että näin merkittävää päätöstä ei tehdä ilman, että sillä on pääministerin ja valtiovarainministerin tosiasiallinen hyväksyntä. Ja nyt te kerrotte, että mitään valmistelua ei olekaan, mutta pääministeri kertoo, että tämä kyllä kerrotaan suomalaisille ennen kuin äänestys alkaa eli neljä viikkoa on aikaa. Jokin tässä ei täsmää.

Orpon mukaan ”se mikä tässä mättää” on se, että Suomi on korviaan myöten velkaantunut.

– Samaan aikaan kun teemme säästöjä, olemme etsineet 2,2 miljardia suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin tälle vuodelle lisää rahaa. 2,2 miljardia lisää rahaa.

Orpo lupasi eduskunnalle tietoa.

– Tässä ei kukaan hämää yhtään millään missään.