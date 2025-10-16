”Tässä ei pelkkä talouskasvun odottelu riitä” – Teollisuusliitto peräänkuuluttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa

Työttömyys on ennätyslukemissa ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Teollisuusliiton mukaan hallituksen politiikka on pahentanut tilannetta ja suunnan muuttamiseen tarvitaan aktiivista työvoimapolitiikkaa. Demokraatti Demokraatti

Suomen 10 prosentin työttömyysaste on ennätyksellisen kehno. Yhtä suuri osuus 15-74-vuotiaista oli työttömänä edellisen kerran vuonna 2009, Tilastokeskuksen tekemä Työvoimatutkimus kertoo.

– Epäiltiin, voiko noin korkea työttömyysaste pitää paikkansa. Kyllä voi, vertailukelpoinen tieto on kerätty otostutkimuksen haastatteluilla kuten aiemminkin. Työnvälitystilastot kertovat samaa tarinaa tarkasti. Työtön kun jää vaille päivärahoja, jos ei ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi, Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila sanoo tiedotteessa.

Keha-keskuksen työnvälitystilasto kertoo, että elokuussa oli työttömiä työnhakijoita yli 311 000. Määrä kasvoi 11,3 prosentilla vuodessa. Teollisuusliiton mukaan vähemmälle huomiolle mediassa on jäänyt 20-64-vuotiaitten työllisyysaste. Se oli elokuussa 75,7 prosenttia eli reippaasti alle Orpon hallituksen tavoitteen. Työllisyysasteen trendi oli yhtä alhaalla viimeksi keväällä 2021.

– Työllisyysaste on laskenut koko hallituskauden ajan. Hallituksen palkansaajiin kohdistamat leikkaus- ja kuritoimet ovat vain pahentaneet tilannetta. Erityisesti työttömyyden pitkittyminen huolestuttaa. En pidä mahdollisena, että ilman aktiivista työvoimapolitiikkaa työllisyys kohenee. Tässä ei pelkkä talouskasvun odottelu riitä, Anttila sanoo.

KEHA-KESKUKSEN mukaan vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli elokuussa 32 000 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömistä liki puolella työttömyys oli kestänyt yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Työttömyysjaksojen pidentyminen on johtanut siihen, että yhä useampi työtön on pudonnut ansiopäivärahalta Kelan maksamalle työmarkkinatuelle.

Teollisuusliitto muistuttaa, että pitkäaikaistyöttömyys koskee erityisesti ikääntyneitä ja osatyökykyisiä työnhakijoita. Heidän työllistymisensä on epävarmaa ilman aktivoivia toimia. Monet yli 55-vuotiaat tai osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät jäävät vaille työllistämistoimia ja muita palveluja. Teollisuusliitto huomauttaa, että kuntien ja alueiden välillä on myös eroja työvoimapalveluissa.

– Kuluvalla hallituskaudella on luovuttu sellaisista työttömyysturvan ikäsidonnaisista etuuksista, jotka tukivat juuri ikääntyvien työllistymistä. Seuraukset näkyvät nyt työvoimapalveluissa ja tilastoissa. Pidempään työttömänä olleiden työllistyminen edellyttää tukitoimia, joten niihin pitäisi nyt panostaa, Anttila sanoo.

Teollisuusliiton mukaan vuoden aikana liiton jäsenistä työmarkkinatuelle on A-kassan tilastojen perusteella pudonnut yli 2 400 henkilöä. Työttömyyden pitkittyessä pudokkaita on ollut 150-240 kuukausittain. Pudokkaiden osuus kaikista Teollisuusliiton työttömistä jäsenistä oli syyskuussa 3,7 prosenttia.

Olisi aika myöntää, että nyt nähdyt leikkaukset ja sopimusyhteiskunnan romuttaminen eivät ole olleet oikeita lääkkeitä.

TEOLLISUUSLIITON kuukausittain julkaisemassa Talouden ja teollisuuden näkymät -diasarjassa pureudutaan myös ennustelaitosten arvioihin tämän ja ensi vuoden talouskasvusta. Suomen talous on juuttunut monilla mittareilla EU:n hännille.

Talouskasvun kiihtyminen on todella tiukassa, vaikka teollisuuden näkymät ovat kirkastuneet vuoden mittaan. Erityisesti metalliteollisuudessa voi uusien tilausten määrän ja suhdannekyselyiden perusteella olettaa vauhdin kiihtyvän lähikuukausina.

Valtiovarainministeriön mukaan Suomea uhkaa jopa Euroopan unionin liiallisen alijäämän menettely eli tarkkailuluokka.

– On vielä muistissa aika, jolloin Suomesta puhuttiin Euroopan talouden mallioppilaana mutta nyt on päädytty tarkkailuluokan kynnykselle. Talouskehitys ei vastaa ollenkaan Suomen talouden potentiaalia, liiton pääekonomisti Timo Eklund sanoo tiedotteessa.

Julkisen talouden heikkoa tilannetta ei ole Eklundin mukaan parantanut ”kovalla kädellä harjoitettu palkansaajaväestöön kohdistunut leikkauspolitiikka”.

– Pikemmin päinvastoin. Olisi aika myöntää, että nyt nähdyt leikkaukset ja sopimusyhteiskunnan romuttaminen eivät ole olleet oikeita lääkkeitä. Leikkaukset ovat aiheuttaneet työttömyyttä ja varovaisuutta sekä useita itseään vahvistavia alasuuntaisia kierteitä

Palkansaajien heikko luottamus omaan talouteensa estää kasvun vauhdittumista, Teollisuusliitto huomauttaa. Korkea säästämisaste hidastaa kulutuskysynnän vahvistumista ja siten palveluiden elpymistä.

– Palkansaajat toimivat rationaalisesti pitämällä säästämisasteensa korkealla. Tämä on johdonmukainen seuraus turvaverkkojen ja työsuhdeturvan heikentämisestä. Palkansaajat ovat varautumassa siihen, että menetetyt tukimuodot ja heikentynyt lainsäädännön turva on pakko kompensoida omilla säästöillä, Eklund sanoo.