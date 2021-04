Tässä on iso syy suomalaisten tartuntoihin, THL:n Salminen avasi yksityiskohtaisesti, mikä on ryhmä ”Muut” – ”Sitten tulee iso tartuntaketju”

THL:n johtaja Mika Salminen esitteli tänään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa, mistä suomalaiset tällä hetkellä koronatartuntoja saavat. Johannes Ijäs Demokraatti

Eri alueet ovat ilmoittaneet tartuntoja THL:lle ja Salmisen näyttämä kuvio (katso jutun lopusta) on viikolta 11.

Sama taloudesta tulevat tartunnat ovat tavallisin tartunnan lähde.

– On haasteellista karanteenissa ehkäistä tartuntoja omassa perheessä. Tämä on totta. Ei se täysin mahdotonta ole, mutta vaatii todella paljon töitä. Siitä on THL:nkin ohjeita olemassa. Ei se täydellisesti aina onnistu.

Sitten Salminen meni varsinaiseen asiaansa. Se on ryhmä ”Muut”. Kyseessä on Salmisen mukaan juuri se ryhmä johon oltaisiin pyritty vaikuttamaan uusin säädöksin. Käytännössä hän tarkoitti niitä liikkumisen rajoittamisen säädöksiä, jotka hallituksen epäonnistuneen lakiesityksen johdosta perustusvaliokunta eilen tyrmäsi.

Ryhmässä on yksityiselämän sosiaalisen kontaktin tilanteet, joista tulee suuri osa nykyisistä tartunnoista.

– Täällä on nyt ihan suoraan näitä raportoituja kyläilyjä, yksityisjuhlia, ystävän tapaamisia, hääjuhlia, morsiusjuhlia, 60-vuotisjuhlia, mökkireissuja kaveriporukalla, kotimaan matkailu kaveripiirissä, Salminen selvitti.

– Se valitettava tosiasia on se, että silloin kun ihmiset isommassa määrin kohtaavat, riskit kasvavat sille, että siellä sattuu olemaan joku henkilö, joka ei tiedä siitä tartunnastaan vielä. Sitten tulee iso tartuntaketju. Eli näitä pitäisi nyt yrittää kaikkia tilanteita mahdollisimman paljon välttää. Voi hyvinkin olla niin, että ihmiset ovat itse asiassa tätä tehneet jo, mikä on siinä tapauksessa hienoa, koska lasku meillä näissä tapausmäärissä näkyy, Salminen sanoi.

”Tämä ei vielä tarkoita sitä, että tilanne olisi ohi.”

Aiemmin Salminen oli kertonut, että tapausmäärissä on hienoista laskua Suomessa.

– Pieni positiivinen merkki on se, että ainakaan tämä eksponentiaalinen kasvu, joka meillä on ollut, ei nyt tällä hetkellä näytä jatkuvan.

– Mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että tilanne olisi ohi. Tilanne on sellainen, että meillä on yhä korkeat luvut Suomen tasoon verrattuna ja monilla alueillakin ihan eurooppalaisessakin vertailussa varsin korkeat luvut.

Salminen painotti, että rajoituksia ja ihmisten noudattamaa varovaisuutta on syytä jatkaa vielä kohtuullisen pitkään, jotta kesään voitaisiin päästä mahdollisimman matalilla luvuilla eikä takaiskuja tulisi.

Tällä hetkellä eteläisessä Suomessa on monta sairaanhoitopiiriä, jossa ilmaantuvuus on korkealla.

Helsingin ilmaantuvuus luku on tällä hetkellä 429, Espoossa 300 ja Vantaalla 368. Koko Suomessa ilmaantuvuus on 160.

Ilmaantuvuusluku kuvaa tautitapauksia 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden.

– Semmoinen johtopäätös tästä kyllä ehkä voidaan tehdä, että nyt kun rajoituksia on aika monella alueella ja monessa toiminnassa aika laajasti käyttöönotettu, mukaan lukien ravitsemusliikkeiden sulku, niin kyllä ne tehoavat, Salminen sanoi.

Sitä ei hänen mukaansa kuitenkaan vielä uskalla sanoa, ovatko toimet riittävän voimakkaita.

”Ikävä kyllä täytyy todeta.”

Mika Salminen kävi läpi myös Euroopan koronatilannetta.

Monessa maassa oli jo laskevia tapausmääriä.

– Ikävä kyllä täytyy todeta, että tällä hetkellä taas näyttää vähän huonommalta. Aika monessa maassa, suurimmassa osassa erityisesti niistä, jotka ovat samassa rokotusvaiheessa kuin Suomi, näemme taas kasvua tapausmäärissä.

Tällaisia maita ovat muun muassa Saksa, Tsekki ja Espanja.

Kevät ei ole vielä Euroopassa eikä Suomessakaan kovin pitkällä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että hengitystieinfektiot väestössä, jossa ei ole vielä laajaa immuniteettia rokotusten kautta, pääsevät herkästi leviämään ja sitä kautta epidemiat kasvuun.

– Tämä tavallaan on taustalla siihen, minkä takia myös Suomessa on ehdottoman tärkeää, että ollaan yhä varuillaan. Ymmärretään se, että tilanne voi vielä pahentua ennen kesää. Sen takia olisi hienoa, kun vielä jaksettaisiin tämä kevät niin kuin suomalaiset ovat hyvin jaksaneet.