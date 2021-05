Tässä on keskustan uusi ryhmyri – valinta yksimielinen

Keskustan eduskuntaryhmä on valinnut kansanedustaja Juha Pylvään eduskuntaryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Valinta oli yksimielinen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Oulun vaalipiiriä edustava 50-vuotias Pylväs on toisen kauden kansanedustaja Pohjois-Pohjanmaalta Ylivieskasta. Hän on ammatiltaan kone- ja maatalousyrittäjä. Pylväs on myös Ylivieskan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Pylväs on eduskunnan hallintovaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston sekä maatalousjaoston jäsen. Hän on toiminut eduskuntaryhmän taloudenhoitajana ja siten eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsenenä.

Eduskuntaryhmän edellinen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen nimitettiin tänään torstaina tiede- ja kulttuuriministeriksi.