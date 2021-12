Tässä on maailman kallein kaupunki – Helsingissä eletään kuin Lontoossa

Israelin Tel Aviv on kohonnut maailman kalleimpien kaupunkien listan kärkeen ohittaen viime vuoden kalleimman kaupungin Pariisin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syynä tähän on listausta tekevän tutkimuslaitoksen Economist Intelligence Unitin mukaan ruuan ja liikkumisen hintojen raju kallistuminen. Tel Avivin nousua maailman kalleimmaksi kaupungiksi selittää myös Israelin valuutan sekelin vahva asema Yhdysvaltain dollariin nähden.

Viime vuoden listauksessa viidennellä sijalle ollut Tel Aviv jätti nyt hintatasoltaan taakseen esimerkiksi Singaporen, Zürichin, Hongkongin ja New Yorkin. Seitsemänneltätoista sijalta löytyvä Helsinki on asuin- ja elinkustannuksiltaan yhtä kallis kuin Lontoo. Kööpenhamina on listalla kahdeksantena ja Oslo yhdentenätoista.

Inflaatio nopeinta viiteen vuoteen

Monessa suuressa kaupungissa hintoja ovat nostaneet niin toimitusketjujen tukokset kuin muuttuva kuluttajakysyntä. Lisäksi inflaatio eli yleinen hintatason nousu on ollut nopeinta viiteen vuoteen.

Siinä missä listan kärkikaupungit löytyvät Euroopasta ja Aasiasta, pitävät listan häntäpäätä vallassaan Lähi-idässä, Afrikassa ja vähemmän vauraassa osassa Aasiaa sijaitsevat kaupungit. Maailman halvin kaupunki on viime vuoden tapaan Syyrian Damaskos.

Elinkustannuksia mittaavaa selvitystä on tehty jo yli 40 vuotta. Kuluvan vuoden listausta varten tarkasteltiin elinkustannuksia yhteensä 173 kaupungissa ympäri maailman.

Listauksesta kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN.