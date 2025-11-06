Kirjallisuus
Tässä ovat vuoden 2025 Finlandia-ehdokkaat
Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat on julkistettu.
Ensimmäisenä ehdokkaana julkistettiin Riko Saatsin kirja Yönistujat. Toisena ehdokkaana julkistetttin Monika Fagerholmin Döda trakten / Kvinnor i revolt, jonka on suomentanut Hannimari Heino teosnimellä Eristystila / Kapinoivia naisia.
Dramaturgi Elli Salon esikoisromaani Keräilijät on kolmas kaunokirjallisuuden ehdokkaista. Neljäs ehdokas on Hanna Weseliuksen teos Pronominit.
Ehdolla on myös Marjo Niemen teos Pienen budjetin sotaelokuva ja Jarkko Volasen romaani Vainovalkeat.
Ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi kirjailija ja kriitikko Silvia Hosseini.
Voittaja julkistetaan kolmen viikon kuluttua. Voittajan valitsee muusikko Maija Vilkkumaa.
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa ja se annetaan ansioituneelle suomalaiselle romaanille.
