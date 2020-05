Tässäkö avain hankalaan tes-lukkoon? – kunta-alan liitot: ”Se on nopein tie”

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaativat, että poikkeusolojen lisä pitää maksaa kaikille kunta-alan työntekijöille.

– Se on nopein tie päästä tes-ratkaisuun, liitot perustelevat tiedotteessa.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat ensi maanantaina. JHL:n ja Jytyn mielestä tes-ratkaisuun on mahdollista päästä nopeastikin. Avain löytyy kaikille kunta-alan työntekijöille maksettavasta poikkeusolojen lisästä.

– Jokainen kunta-alan työntekijä ansaitsee palkankorotuksensa. Lisäksi voimme kiittää heitä venymisestä ja jaksamisesta maksamalla jokaiselle poikkeusolojen lisän. Tämä on myös mahdollisuus päästä säälliseen lopputulokseen kunta-alan tes-neuvottelupöydässä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine linjaa.

– Sillä välin kun suuri osa suomalaisista on tehnyt etätöitä, ovat kunta-alan työntekijät pitäneet Suomen pyörimässä. He ovat taistelleet eturintamassa sen puolesta, että yhteiskuntamme toimii ja palvelut toimivat. He ovat työskennelleet meidän jokaisen eteen, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki muistuttaa.

Koronapandemialle ennustetaan mahdollista toista aaltoa syksyllä. Kunta-alan työehdoista, palkankorotuksista ja kiky-tuntien poistosta on sovittava liittojen mielestä nyt.

Jyty ja JHL muodostavat yhdessä julkisen alan neuvottelujärjestö JAUn. JAU on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöistä, jotka neuvottelevat alan työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa.

JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. Sote-alan ammattilaisista unioniin kuuluvien liittojen jäseninä on muun muassa lähihoitajia, välinehuoltajia, sairaanhoitajia, laitoshuoltajia ja osastonsihteereitä.