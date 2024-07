”Tästä lähtee Venäjälle selvä viesti” – näin SDP:n Lindtman ja Tuppurainen kommentoivat käännytyslakia

Eduskunta hyväksyi tänään niin kutsutun käännytyslain äänin 167-31. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen pitävät selkeää äänestystulosta hyvänä. Simo Alastalo ja Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Laki ei ole täydellinen, mutta on selvää, että joitain työkaluja täytyy löytyä, mikäli Venäjä äityy todella häikäilemättömään toimintaan. Laki on määräaikainen ja toivottavasti sitä ei koskaan jouduta käyttämään, mutta on selvää, että tämä on parempi kuin nykytilanne, Lindtman kommentoi äänestystulosta Demokraatille.

Lindtmanin mukaan lain käsittely ei ole ollut SDP:lle helppoa siksi, että siinä on pyritty sovittamaan yhteen SDP:lle kahta aivan keskeistä arvoa – turvallisuutta ja ihmisoikeuksia.

– Mielestämme ne korjaukset, joita eduskunnassa saatiin tähän lakiin olivat aivan välttämättömiä, että löydettiin tasapaino ja jotta tätä voitiin viedä eteenpäin.

Lindtman painotti, että suurena puolueena SDP:n linja ei voi “elää ja vaihtua” sen mukaan, onko puolue hallituksessa vai oppositiossa. Hän toteaa, että kansallinen turvallisuus on yhteinen kysymys, eikä hallitus-oppositio-kysymys.

– Meidän linjamme, mitä tulee turvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin ja niiden tasapainon hakemiseen tässä uudessa tilanteessa, jossa meillä on naapuri, joka käyttää häikäilemättömästi hyväksi ihmisiä, on sama hallituksessa ja oppositiossa.

Hän muistuttaa, että vuonna 2022 tehtiin laki, jolla mahdollistettiin itärajan täyssulku.

– Silloin me näimme, että on tärkeää, että löydetään keinoja, joilla torjutaan Venäjän toiminta. Nyt meni eteenpäin laki, jolla voidaan mahdollistaa rajan avaaminen niin, että nykytilanne, jossa edes heikot eivät pääse hakemaan turvapaikkaa, muuttuu. Nyt 2024 löydettiin keinoja, joilla pystyttiin löytämään oikea tasapaino.

On ilmeistä, että meidän täytyy eheytyä.

SDP:N eduskuntaryhmässä käännytyslaki jakoi kansanedustajia ja kuusi saikin luvan äänestää ryhmän päätöstä vastaan. Lain hyväksymisen edellytyksistä on käyty SDP:n sisällä voimakasta keskustelua. Demokraatti kysyi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraiselta, millaiset jäljet prosessista jää puolueeseen.

– Tämän jälkeen on ilmeistä, että meidän täytyy eheytyä. Syksyllä on edessä kiivas eduskunnan syksy ja meidän pitää pystyä kohtaamaan Orpon-Purran oikeistohallitus vahvana, yhtenäisenä sosialidemokraattisena puolueena ja eduskuntaryhmänä. Meillä ei ole varaa heikkouteen, hajanaisuuteen tai minkäänlaiseen varjotoimintaan, vaan meidän toimintamme pitää kestää kovia aikoja, hän vastasi.

Tuppurainen kertoo, että eduskuntaryhmä on käsitellyt rajaturvallisuuslakikokonaisuutta kaikkiaan kahdeksassatoista kokouksessa – joko eduskuntaryhmän kokouksissa tai erikseen asian käsittelyä varten koolle kutsutussa kokouksessa.

– On annettu tilaa keskustella, on mahdollistettu erilaisten mielipiteitten näkyminen, siihen on suorastaan rohkaistu. On tärkeää, että puolueessa käydään tällaista avointa keskustelua ryhmässä, kun on vaikea päätöksenteko esillä.

Tuppurainen nostaa kuitenkin esiin sen, että julkisuuteen on ryhmästä annettu medialle kommentteja nimettömänä.

– Se saa minun mieleni hyvin apeaksi, että sillä tavalla varjoista pitkällä pistimellä halutaan haavoittaa. En voi ymmärtää niitä motiiveja tällaisen toiminnan takana, koska meiltä vaaditaan nyt vahvaa toimintakykyä pitää suomalaisten tavallisten työssäkäyvien ihmisten – opiskelijoiden, eläkkeensaajien – kaikkien tavallisten ihmisten puolta tilanteessa, jossa tämä oikeistohallitus leikkaa heidän toimeentulostaan ja ihmisillä taloudellisen toimeentulon huolet kasvavat.

– Meidän pitää pystyä olemaan yhtä aikaa luja Venäjää vastaan ja samaan aikaan puolustaa ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja olla todellinen vastavoima tälle eurooppalaiselle äärioikeistolle.

Tästä lähtee Venäjälle selvä viesti.

TUPPURAISEN mukaan julkisuudessa on esitetty mustavalkoisena sitä valintaa, mitä SDP:n sisällä on lain käsittelyn tiimoilta tehty, eikä se hänestä vastaa todellisuutta. Hän toteaa, ettei SDP ole valinnut kansallisen turvallisuuden ja oikeusvaltion välillä, vaan SDP on hakenut oikeaa tasapainoa.

– Siitä kertoo sekin, että hylkäsimme hallituksen alkuperäisen esityksen ja lähdimme tekemään siihen nimenomaan turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin parannuksia ja oikeusvaltioperiaatetta lujittavia parannuksia. Ne saatiin ja meidän johtopäätöksemme oli se, että tämä on riittävän hyvä lopputulos hyväksyttäväksi.

Prosessin lopputulos nähtiin tänään eduskunnassa, selvin luvuin, Tuppurainen toteaa.

– Tästä lähtee Venäjälle selvä viesti: me emme hyväksy minkäänlaista hybridivaikuttamista tai painostamista. Meillä on itäraja, joka on paitsi Suomen, myös Euroopan unionin ja Naton raja – ja se raja pitää.

– Meitä ei voi painostaa välineellistämällä turvapaikanhakijoita, mutta me tulemme toimimaan oikeusvaltion keinoin. Meillä on tähän toimintaan laki ja me tulemme kunnioittamaan ihmisten ihmisoikeuksia. Turvapaikanhakijoita voidaan ottaa vastaan, haavoittuvassa asemassa olevia, jopa välineellistettyjä turvapaikanhakijoita voidaan ottaa vastaan. Tämä ei muuta SDP:n linjaa maahanmuuttopolitiikkaan tai turvapaikkapolitiikkaan.