Yhdysvaltain ja Venäjän välinen Uusi START -ydinaserajoitussopimus umpeutuu tänään.

Tästä päivästä lähtien suurvaltojen välillä ei ole voimassa enää yhtään ydinaseita rajoittavaa sopimusta.

Uusi START solmittiin vuonna 2010 alun perin kymmeneksi vuodeksi, ja se astui voimaan 2011. Sittemmin sopimuksen voimassaoloa jatkettiin viidellä vuodella.

Sopimus on rajoittanut käyttövalmiiden strategisten ydinaseiden määrän enintään 1 550:een. Sopimuksessa on rajoituksia myös ydinaseiden toimitusvälineille ja laukaisualustoille sekä edellytyksiä valvonnalle ja läpinäkyvyydelle.

Ydinaseita rajoittavat sopimukset ovat olleet keskeinen osa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton tai Venäjän suhteita kylmän sodan ajoista 1970-luvulta lähtien. Uudesta sopimuksesta on yleensä neuvoteltu jo hyvissä ajoin ennen edellisen umpeutumisesta.