Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

12.8.2025 13:11 ・ Päivitetty: 12.8.2025 13:11

”Tavoitteesta ei saa antaa piiruakaan periksi” – Akava vaatii hallitusta huolehtimaan t&k-rahoituksesta budjettiriihessä

iStock

Akava odottaa, että hallitus pitää budjettiriihessä kiinni tavoitteestaan saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksessa neljän prosentin osuus BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

Demokraatti

Demokraatti

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava katsoo, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ehdotus valtion tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen 1,2 prosentin tavoitteen lykkäämisestä vuoteen 2035 olisi haitallinen linjaus Suomen kasvuedellytysten kannalta.

– Parlamentaarisen valmistelun ja yhteisen sitoutumisen ansiosta saavutetusta tavoitteesta ei saa antaa piiruakaan periksi. Suomella on yhteinen ja laajasti kannatettu tavoite nostaa nuorten ikäluokkien koulutustasoa ja lisätä T&K-toimintaa. Esitys yliopistojen indeksikorotusten jäädyttämisestä vuosiksi 2026 ja 2027 pitää myös välittömästi haudata, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo tiedotteessa.

Yritystukijärjestelmän kokonaisuudistusta Akava pitää Suomen kasvulle ja yrityskentän uudistumiselle välttämättömänä. Akavan mukaan se tukisi myös hallituksen tavoitetta julkisen velan taittamisesta ja työllisyyden kohenemisesta.

– Näinkö on, että tekemistään palkansaajia ja työttömiä koskevista rajuistakaan leikkauksista huolimatta Orpon hallitus ei kykene uudistamaan yritystukijärjestelmää? Yrityskenttää tuetaan mittavalla yhteisöveron kevennyksellä. Nyt jos koskaan olisi aika karsia kasvua jähmettävät ja kannattamatonta toimintaa säilyttävät yritystuet, Löfgren sanoo.

VEROTUS kevenisi Akavan laskelmien mukaan 3 900-8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla akavalaisilla hyvin vähän. Useimmilla akavalaisilla verotus jopa kiristyisi työttömyysvakuutusmaksun todennäköisen nousun ja työeläkevakuutusmaksun rakenteellisen muutoksen vuoksi, keskusjärjestö laskee.

– Verotuksen keventämisestä on huolehdittava. Ansiotuloverotuksen veroperusteisiin pitää tehdä täysimääräinen inflaatiotarkistus ansiotasoindeksin tai kuluttajahintaindeksin mukaisena, jotta verotus ei kiristy, Löfgren korostaa.

Akavan mielestä hallituksen pitää budjettiriihessä myös luopua työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta.

– Järjestöjen jäsenmaksut ovat tulonhankkimiseen ja tulonsäilyttämiseen liittyviä menoja, joihin pitää jatkossakin saada verovähennys.

Löfgren muistuttaa, että vero-oikeuden dosentti Timo Viherkenttä osoittaa Akavan pyytämässä lausunnossa, että tulonhankkimismenojen säätäminen vähennyskelvottomiksi olisi erittäin poikkeuksellinen verosanktio.

– Olisi myös mahdotonta määritellä ne järjestöt, joihin jäsenmaksujen muutokset kohdistuisivat, Löfgren huomauttaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
11.8.2025
Talouskuri tappaa kasvun – Suomen fiskaalikonservatismi kestää nälänhädät, lamat ja hallitukset
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU