”Tavoitteesta ei saa antaa piiruakaan periksi” – Akava vaatii hallitusta huolehtimaan t&k-rahoituksesta budjettiriihessä

Akava odottaa, että hallitus pitää budjettiriihessä kiinni tavoitteestaan saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksessa neljän prosentin osuus BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava katsoo, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ehdotus valtion tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen 1,2 prosentin tavoitteen lykkäämisestä vuoteen 2035 olisi haitallinen linjaus Suomen kasvuedellytysten kannalta.

– Parlamentaarisen valmistelun ja yhteisen sitoutumisen ansiosta saavutetusta tavoitteesta ei saa antaa piiruakaan periksi. Suomella on yhteinen ja laajasti kannatettu tavoite nostaa nuorten ikäluokkien koulutustasoa ja lisätä T&K-toimintaa. Esitys yliopistojen indeksikorotusten jäädyttämisestä vuosiksi 2026 ja 2027 pitää myös välittömästi haudata, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo tiedotteessa.

Yritystukijärjestelmän kokonaisuudistusta Akava pitää Suomen kasvulle ja yrityskentän uudistumiselle välttämättömänä. Akavan mukaan se tukisi myös hallituksen tavoitetta julkisen velan taittamisesta ja työllisyyden kohenemisesta.

– Näinkö on, että tekemistään palkansaajia ja työttömiä koskevista rajuistakaan leikkauksista huolimatta Orpon hallitus ei kykene uudistamaan yritystukijärjestelmää? Yrityskenttää tuetaan mittavalla yhteisöveron kevennyksellä. Nyt jos koskaan olisi aika karsia kasvua jähmettävät ja kannattamatonta toimintaa säilyttävät yritystuet, Löfgren sanoo.

VEROTUS kevenisi Akavan laskelmien mukaan 3 900-8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla akavalaisilla hyvin vähän. Useimmilla akavalaisilla verotus jopa kiristyisi työttömyysvakuutusmaksun todennäköisen nousun ja työeläkevakuutusmaksun rakenteellisen muutoksen vuoksi, keskusjärjestö laskee.

– Verotuksen keventämisestä on huolehdittava. Ansiotuloverotuksen veroperusteisiin pitää tehdä täysimääräinen inflaatiotarkistus ansiotasoindeksin tai kuluttajahintaindeksin mukaisena, jotta verotus ei kiristy, Löfgren korostaa.

Akavan mielestä hallituksen pitää budjettiriihessä myös luopua työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta.

– Järjestöjen jäsenmaksut ovat tulonhankkimiseen ja tulonsäilyttämiseen liittyviä menoja, joihin pitää jatkossakin saada verovähennys.

Löfgren muistuttaa, että vero-oikeuden dosentti Timo Viherkenttä osoittaa Akavan pyytämässä lausunnossa, että tulonhankkimismenojen säätäminen vähennyskelvottomiksi olisi erittäin poikkeuksellinen verosanktio.

– Olisi myös mahdotonta määritellä ne järjestöt, joihin jäsenmaksujen muutokset kohdistuisivat, Löfgren huomauttaa.