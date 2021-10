Teatteriarvio: Ehdotus tiekartaksi somemaailman viidakossa

Viime aikoina on puhuttu paljon sosiaalisen median sovellusten turvallisuudesta ja vastuusta niitä käyttäviä ihmisiä kohtaan. Facebookin kyseenalaisia toimintatapoja on puitu aina Yhdysvaltain senaattia myöten. Sosiaalisen median monimutkaisten algoritmien muodostamat kuvavirrat, päivitykset ja syötteet tuntuvat tarjoavan ehtymättömän lähteen vaihtoehdoista olla ja elää. EELI VILHUNEN

Kirjailija ja puhetaiteilija Jenni Janakka on koostanut aiheen tiimoilta esityksen, joka pohtii, miten luovia somen hallinnoimassa maailmassa.

Jenni Janakka on tullut tunnetuksi Röyhkeyskoulu nimisestä konseptistaan, jonka kanssa hän on kiertänyt ympäri Suomea puhumassa muun muassa hyvän röyhkeyden haltuunotosta, minäkuvasta ja oman osaamisen tunnistamisesta. Janakka on kirjoittanut aiheesta myös Röyhkeyskoulu-kirjan ja tämän lisäksi pitää Himocast-podcastia. Työssään Janakka ammentaa usein omista kokemuksistaan mutta käyttää havaintojensa tukena paljon tutkittua tietoa ja tieteellisiä tutkimuksia.

TEATTERI

KokoTeatteri, Helsinki

Jenni Janakka: Tarjoiluehdotus Näyttämöllä Jenni Janakka – Tuotanto Elevent Group

KokoTeatterissa nähtävä Tarjoiluehdotus toimii samanlaisella kaavalla, mutta röyhkeyden sijaan nyt keskitytään ihmisen ja sosiaalisen median suhteeseen. Janakka ammentaa esitykseen vapaasti omasta elämästään ja pohtii, miten pitäisi olla, ajatella tai vaikkapa pukeutua. Vaihtoehtoja, ”tarjoiluehdotuksia” ja muiden ihmisten mielipiteitä tuntuu olevan internet ja sovellukset pullollaan. Esityksen nimi on poimittu oivaltavasti elintarvikepakkausten annoskuvista.

Jonkinlaisena astinlautana aiheeseen on Janakan oma seurusteluelämä ja kokemukset Tinder-deittisovelluksessa, jonka algoritmin toimintaperiaate selvitetään yleisölle asiantuntevasti. Näyttämöllä puretaan hauskasti osiin myös Janakan Twitter-päivitys, jossa hän ilmoittaa etsivänsä ”tekeväisen sorttista feministimiestä, jota kiinnostaa tulla isäksi”.

Janakka pystyy nauramaan itselleen läpi koko esityksen, mutta tuo kirkkaana esiin myös yhteiskunnan ongelmallisen tavan suhtautua yksin eläviin, vahvasti mielipiteensä ilmaiseviin naisiin.

Kokonaisuus on sekoitus perinteisempää monologia ja suoraa luennointia aiheesta yhdistettynä standuppiin, joka on lajina sieltä haastavimmasta päästä.Yleisö olisi tarkoitus saada paitsi nauramaan, myös viihtymään. KokoTeatterin sali muistuttaa osuvasti komediaklubia. Tarjoiluehdotusta onkin markkinoitu itsetietoisesti hauskana esityksenä, minkä Janakka ikään kuin lunastaa kertomalla esityksen alussa useamman puujalkavitsin.

Perusteltua puhetta

Jenni Janakka tuntuu tietävän mistä puhuu ja perustelee väitteensä sosiaalisesta mediasta tutkitulla tiedolla. Varsinkin esityksen toinen puoliaika keskittyy algoritmien ongelmallisuuteen. Janakka fokusoituu puheessaan erityisesti sovellusten vahvaan koukuttavuuteen ja siihen kuinka petollisen erilaisena maailma ja ihmiset näyttäytyvät somessa verrattuna todellisuuteen.

Esitys tarjoilee monia hauskoja hetkiä ja kiinnostavaa faktaa mutta kokonaisuutena se jää harmillisen ohueksi.Välillä esitys muistuttaa jopa vapaata ajatuksenvirtaa, jolloin punaisesta langasta kiinni pitäminen on katsojalle paikoin haastavaa.

Esityksen vahvuus onkin ehdottomasti karismaattinen Jenni Janakka itse. Hän on esiintyjänä taitava ja näyttämöllä kuin kotonaan. Useiden vuosien kokemus puhujana näkyy ja kuuluu. Vaikka lavalla nähdäänkin kohotettu esiintyjäpersoona, uskaltaa Janakka olla myös rohkeasti oma itsensä, suorapuheinen ja kosketuksissa yleisöönsä. Yleisö elikin kiitettävästi mukana esityksenalusta loppuun.