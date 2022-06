Teatteriarvio: Komisario Koskisen uusi näyttämötuleminen on ennemmin viihdyttävä kuin jännittävä

Seppo Jokisen luoma pitkä rikosromaanisarja (ilmestynyt jo 27 osaa) komisario Koskisesta on varmaan löytänyt uusia ystäviä parhaillaan ruudussa pyörivän tv-sarjan myötä. Tasalaatuisesta ja ekstratehokeinoilla paisuttelemattomasta dekkarisarjasta on filmattuna tosin tullut kumman kulmikas ja äkkiväärä. Arkisuus on korvautunut äksönillä, kotoisa Tampere- kuvaus sähäkäksi leikatuilla takaa-ajeluilla ja atakeilla. Myöskään Jokiselle ominainen lempeä huumori, joka tulee esiin erityisésti poliisityöyhteisön keskinäisessä naljailussa, ei tv-sarjassa pääse näkyviin kuin ihan hetkittäin. Rolf Bamberg Demokraatti

Tampereen Komediateatterin kesäesityksessä Komisario Koskinen ja pahanpuhujat mennään toiseen suuntaan. Seppo Jokisen itsensä varta vasten näyttämölle kirjoittama ja ohjaaja Panu Raipian dramatisoima dekkarikomedia toimii nöyrästi kesäteatterin ehdoilla. Siksi lopputulema on välillä lähempänä farssia kuin trilleriä, mutta ei tyylilaji tarinaa pahenna, jos esittäjät ovat valitun tyylin sisällä. Ja Komediateatterissa kun ollaan, ovat.

Rikostarinan juonta ei nyt kannata briiffailla sen enempää monestakin syystä. Ensinnäkin siksi, ettei se ole tämän esityksen tapauksessa kovin olennaista, toiseksi, koska esityksen työryhmä vetosi loppukiitoksissa yleisöä olemaan paljastamatta liikoja, etenkään etenkään loppuratkaisusta (eli vähän merkitystä kuitenkin on).

KESÄTEATTERI

Tampereen Komediateatteri

Seppo Jokinen-Panu Raipia: Komisario Koskinen ja pahanpuhujat Ohjaus Panu Raipia – Lavastus Oskari Löytönen – Pvut Kaisa Savolainen – Maskeeraus ja kampaukset Johanna Paakkanen – Äänisuunnittelu Janne Pärnänen – Rooleissa Tommi Raitolehto, Kaisa Hela, Jari Ahola, Tuukka Huttunen, Elina Rintala, Aku Sajakorpi, Satu Silén, Jyrki Mänttäri, Jere Riihinen, Sanni Saikkonen, Saara Pohjoismäki, Iisa Lehtinen / Idalilja Raipia

Kerrotaan nyt sen verran, että koko ruljanssi käynnistyy siitä, että Tammelan torin mustamakkarakioskista löytyy surmattu mies, ja tapaus muistuttaa erästä aiempaa rikosjuttua, jossa Laukontorilla murhauhri löydettiin savukalakojusta. Samaan syssyyn poliisin riesaksi tulee vielä tunnetun taiteilijan tyttären sieppaustapaus. Ja nämä juonteet linkittyvät sitten tietysti lopulta toisiinsa. Vihjeet vievät poliiseja Kuopioon saakka, ja vaikka vähän savolaishuumoria sekaan lossautellaankin, tamperelaisuuden tunnusmerkit, kuten ne makkarat, kiakkoseurat, Juice-biisit ja turkulaisantipatia ovat esityksen ydinmehua,.

Komisario Koskista dramatisoitaessa ehkä tärkeintä on se, millaisina keskushenkilöt näyttäytyvät. Jokisen sarjaa vähänkin pidemmän kaavan mukaan lukeneet ovat kukin muodostaneet heistä omat vahvat kuvansa. Useimpien mielissä esimerkiksi komisario Sakari Koskisen näyttäytyy vähän äkkipikaisena, mutta pohjimmiltaan leppoisana poliisiammattilaisena, jolla on korkea työmoraali. Vähän löyhempi se taitaa olla hänen lähimmällä alaisellaan rikosylikonstaapeli Pekillä, joka on enempi näitä ”asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat” -miehiä. Rikosylikonstaapeli Ulla Lundelin tuo työyhteisöön tarpeellista naisnäkökulmaa sekä virallisissa että epävirallisissa ajatustenvaihdoissa. Konstaapeli Veli-Pekka Simo on kukkoileva manseenmuuttaja Stadista, jolla on taipumus tarjota ylivirittyneitä tutkintalinjoja.

Roolitus kohdallaan

Kun Tiina Puumalainen ensimmäisenä dramatisoi ja ohjasi 13 vuotta sitten muutamaan Jokisen kirjaan pohjautuvan Komisario Koskinen -dekkarinäytelmän Tampereen Työväen Teatterin suurelle näyttämölle, oli roolitus aivan kohdallaan ja näyttelijöiden piirtämät luonnekuvat myös erittäin tunnistettavat. Pentti Helin oli silloin Koskinen, Mika Honkanen Pekki ja Miia Selin Lundelin.

Komediateatterin pääosamiehitys on ihan yhtä napissa. Tommi Raitolehto on sekä ulkoisesti että sisäisesti, siis näyttelijätyypiltään, kuin luotu Koskiseksi. Hänen raamikas komisarionsa on jämäkkä, sovitteleva, mutta tarpeen tullen myös nopeasti nollasta sataan kiihtyvä. Jari Ahola on vähän vänkyrä Pekki, joka ossa sekä huvittaa että kuumottaa työtovereitaan.

Komediennena tamperelaisnäyttämöillä moneen kertaan kykynsä osoittanut Kaisa Hela tekee Lundelinista reteen poliisinaisen, joka ei niuhota turhista, ja toimii liimana työyhteisön joskus ratkeillessa. Veli-Pekka Simo on Tuukka Huttusen näyttelemänä jo vähän resukkakin yrittäessään päteä helsinkiläisyydellään ja rikollisuushistorian tietämyksellään.

Myös sivurooleissa on herkkupaloja. Erityisesti säväytti kirjoistakin tuttu oikeuslääkäri Hokka (Aku Sajakorpi), joka vie patologihuumorin tässä uusiin ulottuvuuksiin. Myös Elina Rintala näytelmän femme fatalena on paitsi kohtalokas myös riemastuttava.

Tampereen Komediateatterin Koskinen ja pahanpuhujat on kaikkea muuta kuin kovaksi keitetty näyttämödekkari. Termit cozy crime ja crime comedy tulevat maailmalta luokitteluavuksi. Jonkun makuun tämän esityksen komediallisuus saattaa mennä jo vähän ylikin; minun mielestäni keikuttiin sillä rajalla, mutta pysyttiin pystyssä.

Esitys on siis enemmän viihdyttävä kuin jännittävä. Rento, ei samalla tavalla kireä kuin tv-sarja. Rikostarinat ovat näyttämöllä monesta syystä vaikea laji, mutta kun Komediateatteri nimensä velvoittamana ei käsittele lajityyppiä haudanvakavasti, syntyy kepeästi kulkevaa kesäteatteria. Muutaman löysemmän irtovitsin kun olisi vielä heittänyt mäkeen, niin flow olisi siitä entisestään terhentynyt.