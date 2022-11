Teatteriarvio: Kostonkierre kuvaa tasapainoisesti kahtia jakautunutta kaupunkia

Lahden kaupunginteatterin syysuutuus Kostonkierre perustuu itsenäisyytemme ensimmäisille vuosikymmenille sijoittuvaan Timo Sandbergin rikosromaanisarjan, tarkemmin sen ykkösosaan Mustamäki ja viidentenä ilmestyneeseen Kostonkierteeseen. Marja Welin

Sandberg kertoo käsiohjelmassa, että suurin osa hänen kuulemistaan tarinoista ovat hänen äitinsä ja isoäitinsä muisteloita. Isoäiti oli Kiirolan yleisen saunan kylvettäjä, ja kuuli päivittäin erilaisista ihmiskohtaloista. Monilla kirjan henkilöillä onkin esikuvansa todellisessa elämässä..

Osa Lahden kaupungista kuului tuolloin vielä Hollolaan kuten Reunanpalsta, joka oli erillinen kortteli kaupungin keskellä. Se oli työläiskortteli ja köyhälistön asuinympäristö, jossa myös rikollisuus rehotti. Reaunapalsta on myös suurelta osin Aila Lavasteen Lahden näyttämölle tekemän dramatisoinnin tapahtumapaikka.

Näytelmän alussa eletään vuotta 1923. Sisällissota on päättynyt muutama vuosi sitten, mutta sen jälkimainingit vaikuttavat vielä ihmisiin. Lahti on jakautunut kahtia, punaisten ja valkoisten yhteenotoilta ei edelleenkään vältytä. Ilmapiiri on kireä, mikä vaikuttaa varsinkin työläisväestöön.

NÄYTELMÄN PÄÄHENKILÖ ylietsivä Otso Kekki on rehellinen ja humaani poliisimies, jonka mielipiteitä ei aina katsota hyvällä silmällä. Hän joutuu selvittämään murhia, jotka poliisipäällystö haluaa kuitaa rikollisten välien selvittelynä. Kekki on toista mieltä, hänen mielestään asia ei ole niin yksiselitteinen, vaan surmatöiden takana on poliittinen motiivi.

Tilanne on Kekille vaikea, sillä ihmiset ovat varovaisia sanomisistaan koska pelkäävät oman henkensä puolesta. Moni ihmettelee, että murhatut miehet ovat työväestöön kuuluvia aktivisteja. Punikkien piina alkaa taas, lahtarit haluavat puhdistaa kaupungin punaisesta vaarasta..

TEATTERI

Lahden kaupunginteatteri, Juhani-näyttämö

Timo Sandberg: Kostonkierre

Ohjaus Tommi Kainulainen – Dramaturgi Aila Lavaste – Lavastus Minna Välimäki – Puvut Ulla-Maija Peltola – Rooleissa Tommi Rantamäki, Mikko Pörhölä, Tomi Enbuske, Lumikki Väinämö, Janna Räsänen, Tapani Kalliomäki ja Saana Hyvärinen, Tuomas Korkia-Aho, Liisa Vuori.



Näytelmän toisella puoliskolla siirrytään ajassa välirauhan aikaan 1940-luvulle. Jännitteitä on ilmassa ja tapettuja ihmisiä löytyy yhä. Vauhti kiihtyy joka tasolla. Monet miehet erityisesti poliittiset vangit passitetaan eturintamalle.

Ohjaaja Tommi Kainulaisen ja dramaturgi Aila Lavasteen yhteistyö on pettämätöntä. Kostonkierre on tahdikas ja hienovarainen kokonaisuus, siinä ei paisutella yli kuohuvan ajan tapahtumia. Se on myös tasapainoisesti dramatsoitu, sillä ketään tarinan henkilöistä ei koroteta ylitse muiden tai nosteta tikun nokkaan.

Myös Minna Välimäen persoonallinen lavastus kaupunkimiljööstä on toimiva. Eri tapahtumapaikat erotetaan pienillä kehikoilla. Katsojalle ei jää epäselväksi, että Rautateollisuus Oy oli kaupungin suurin työllistäjä.

Onnistunut näyttelijätyö on esityksen kivijalka, ja monet näyttelijöistä urakoivat useammassa roolissa. Vierailijana Otso Kekin roolissa nähtävä Tommi Rantamäki tekee vaikuttavan mieskuvan. Noina aikoina tasa-arvosta ei juuri puhuttu, mutta Rantamäen luomassa hahmossa korostuu humaanisuus ja päättäväinen, mutta kanssaihmisiä ymmärtävä asenne Kekin joutuessa puuttumaan vaikeisiin tilanteisiin.

Sisällissodan traumat näkyvät monissa roolihahmoissa kuten Liisa Vuoren esittämässä Vieno Holopaisessa ja Tuomas Korkia-Ahon Anton Rimmisessä. Uuden sodan syttyessä nämä ihmiset päätyvät käpykaartilaisiksi. Lumikki Väinämö Hilda Tornina ja Jori Halttunen August Tornina ovat vakuuttava, yhteen hitsattu pari. Tapani Kalliomäen Jepulis Benjami, hauska ja harmiton paskakuski ja kaupungin kuuluisuus, on eräänlainen tarinan kertoja – Kalliomäki heittäytyy rooliinsa stdämellä.