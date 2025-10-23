Talous
23.10.2025 09:46 ・ Päivitetty: 23.10.2025 12:50
Teboil-kauppiaat vaitonaisia pakote- ja lopetushuhuista
Teboil-kauppiaiden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Raitinpää sanoo, ettei hänelle ole tullut tietoa Nesteen polttoainetoimitusten keskeytymisestä.
STT kertoi torstaina, ettei Neste enää toimittaisi Teboilille myytävää. Keskeytyksen on arveltu johtuvan siitä, että Teboilin omistava venäläinen öljyjätti Lukoil joutui nyt Britannian ja Yhdysvaltojen uusien talouspakotteiden kohteeksi.
Teboil on keväästä 2022 alkaen operoinut Suomessa pääosin Nesteeltä mutta myös muualta Euroopasta hankittujen polttonesteiden varassa.
Vielä alkuviikolla kauppiaat eivät olleet toimituskatkoksia havainneet.
STT otti Raitinpäähän ensimmäisen kerran yhteyttä tiistaina. Kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja kertoi tuolloin, ettei emo-Teboil ollut ilmoittanut mahdollisista muutoksista polttoainetoimituksissa.
- Ei ole ainakaan meille kauppiaille kerrottu mitään yhtiön toimesta, sanoi varsin hämmästyneen kuuloinen Raitinpää tiistaina STT:lle.
Torstaina hän totesi STT:lle, ettei asiassa ole uutta kerrottavaa.
TORSTAINA STT soitti myös monelle muulle Teboil-kauppiaiden hallituksen jäsenelle, mutta nämä olivat varsin niukkasanaisia. Esimerkiksi Mika Hämäläinen ja Juha-Pekka Tolvanen eivät kertoneet, onko heillä tietoa Nesteen keskeytyksestä.
- Valitettavasti en voi kommentoida asiaa, Hämäläinen sanoi.
Myöskään esimerkiksi hallituksen rahastonhoitajalla ja sihteerillä Arja Ikosella ei ollut tilanteesta sanottavaa.
Varsinaiset Teboilin vastuuhenkilöt eivät ole vastanneet STT:n yhteydenottoihin.
Myöskään Neste ei kommentoi asiakkuuksiinsa liittyviä päätöksiä.
PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) kommentoi valtionyhtiö Nesteen toimia medialle lyhyesti torstaina, saapuessaan EU-huippukokoukseen Brysseliin.
Hän sanoo pitävänsä Nesteen päätöstä oikeana, muttei kerro tiesikö hallitus toimista etukäteen.
STT ei ole saanut suoraa vahvistusta siitä, että polttoainetoimitusten keskeytys johtuisi nimenomaan pakotepäätöksistä.
Helsingin Sanomien mukaan Finanssivalvonta on selvittänyt Teboilin omistussuhteita ja Venäjä-kytkentöjä Suomessa. Yhdysvaltain ilmoittamat uudet pakotteet saattavat johtaa siihen, että suomalaispankitkin joutuvat jo kuukauden aikana jäädyttämään yhtiön maksuliikenteen.
Tällöin Teboil ei pystyisi enää maksamaan polttoaine- ja tavarantoimituksistaan.
