Talous
21.11.2025 16:36 ・ Päivitetty: 21.11.2025 16:44
Teboil on hakeutunut yrityssaneeraukseen
Kriisiin ajautunut polttoaineyhtiö Teboil hakeutui perjantaina yrityssaneeraukseen, jättäen hakemuksensa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.
Asia selviää Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä maksukyvyttömyysrekisteristä.
Teboil on joutunut ahtaalle, kun sen emoyhtiö, venäläinen öljyjätti Lukoil on joutunut Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi. Teboilin kylmäasemilta on loppumassa polttoaine, koska yhtiö ei enää saa uusia toimituksia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.