21.11.2025 16:36 ・ Päivitetty: 21.11.2025 16:44

Teboil on hakeutunut yrityssaneeraukseen

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kriisiin ajautunut polttoaineyhtiö Teboil hakeutui perjantaina yrityssaneeraukseen, jättäen hakemuksensa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asia selviää Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä maksukyvyttömyysrekisteristä.

Teboil on joutunut ahtaalle, kun sen emoyhtiö, venäläinen öljyjätti Lukoil on joutunut Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi. Teboilin kylmäasemilta on loppumassa polttoaine, koska yhtiö ei enää saa uusia toimituksia.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

