Teboil: Yhdysvaltain lupapäätös tarjoaa perustan toiminnan jatkamiselle

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö myönsi perjantaina poikkeusluvan pakotteista tietyille liiketoimille, jotka liittyvät Teboilin emoyhtiön, venäläisen Lukoilin polttoaineasemiin sekä yhtiön kansainvälisten omistusten myyntiin.

Lupa on Teboilin mukaan voimassa 13. joulukuuta saakka.

Teboilin mukaan yhtiön maksuliikenteen palauttamiselle on uuden lisenssin myötä selkeät oikeudelliset perusteet.

- Yhtiö jatkaa toimintaansa normaalisti ja pyrkii palauttamaan täyden operatiivisen toimintakykynsä mahdollisimman nopeasti, jotta yhteistyö asiakkaiden, kumppanien ja muiden tahojen kanssa voi jatkua turvallisesti ja keskeytyksettä, Teboil kirjoittaa.