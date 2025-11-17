Talous
17.11.2025 13:19 ・ Päivitetty: 17.11.2025 13:40
Teboil: Yhdysvaltain lupapäätös tarjoaa perustan toiminnan jatkamiselle
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön perjantaina myöntämä lupa tarjoaa Teboilille vahvan oikeudellisen perustan yhtiön toiminnan jatkamiselle, Teboil kirjoittaa tiedotteessaan.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö myönsi perjantaina poikkeusluvan pakotteista tietyille liiketoimille, jotka liittyvät Teboilin emoyhtiön, venäläisen Lukoilin polttoaineasemiin sekä yhtiön kansainvälisten omistusten myyntiin.
Lupa on Teboilin mukaan voimassa 13. joulukuuta saakka.
Teboilin mukaan yhtiön maksuliikenteen palauttamiselle on uuden lisenssin myötä selkeät oikeudelliset perusteet.
- Yhtiö jatkaa toimintaansa normaalisti ja pyrkii palauttamaan täyden operatiivisen toimintakykynsä mahdollisimman nopeasti, jotta yhteistyö asiakkaiden, kumppanien ja muiden tahojen kanssa voi jatkua turvallisesti ja keskeytyksettä, Teboil kirjoittaa.
YHDYSVALTOJEN Lukoilin vastaiset pakotteet ovat astumassa voimaan tämän viikon perjantaina.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön myöntämän poikkeusluvan sanamuodoista oli pääteltävissä, että myös Teboilin toiminta olisi päätöksen piirissä, vaikka yhtiötä ei luvassa nimeltä erikseen mainitakaan.
Finanssivalvonta on aiemmin kertonut, että sen selvitysten perusteella Teboil näyttää olevan kokonaan Lukoilin omistuksessa ja siten pakotteiden piirissä. Toimistopäällikkö Pekka Vasara Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen toimistosta kertoi STT:lle maanantaina, että Yhdysvaltojen uudessa päätöksessä ei vaikuta muuttuneen mikään paitsi ajankohta.
Lukoil kertoi perjantaina tiedotteessaan, että se käy neuvotteluja useiden mahdollisten ostajien kanssa yhtiön kansainvälisistä liiketoiminnoista. Lukoil sanoo pyrkivänsä siihen, että sen liiketoiminnot ulkomailla voisivat jatkaa toimintaansa keskeytyksettä.
Lukoil yritti ensin myydä liiketoimintansa venäläistaustaiselle, raakaöljykauppaa käyvälle Gunvor-yhtiölle, mutta se perui ostotarjouksensa Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi.
Uutista täydennetty klo 15.40 Finanssivalvonnan kommentilla.
