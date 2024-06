Tehovalvonnan karu tulos: pizzerioista ja kebab-ravintoloista paljastui viisi miljoonaa euroa maksamattomia veroja

Pizzerioista ja kebab-ravintoloista on paljastunut viisi miljoonaa euroa maksamattomia veroja, Verohallinto kertoi tiistaina tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Verohallinto löysi myös epäselvyyksiä ravintoloiden kirjanpidossa ja rahaliikenteessä.

Verohallinto teki keväällä 2023 tehovalvonnassaan 174 verotarkastusta ravintoloihin eri puolilla maata. Näistä tapauksista 114 on saatettu rikosilmoitusharkintaan. Rikosilmoitus on tehty Verohallinnon mukaan noin 40 toimijasta. Verohallinto on määrännyt noin viiden miljoonan maksamattomat verot maksettavaksi korotuksineen.

– Valvonnassa esimerkiksi havaittiin, että ravintoloiden kirjanpidosta on puuttunut myyntiä, eikä tuloja ole ilmoitettu Verohallinnolle, Verohallinnon apulaisjohtaja Tarja Valsi kertoo tiedotteessa.

Kaikki yhtiön myyntitulot on voitu esimerkiksi kirjata käteismyyntinä kassaan, mutta käteistä ei ole ollut kirjanpidon osoittamaa määrää yhtiön hallussa. Lisäksi Verohallinnossa on toisaalta havaittu, että käteismyynti puuttuu kirjanpidosta usealta kuukaudelta tai se puuttuu kirjanpidosta kokonaan.

MYÖS ravintolayhtiöiden rahaliikenteistä löytyi epäselvyyksiä. Esimerkiksi korteilla maksettuja myyntejä havaittiin pankkitileillä enemmän kuin mitä Verohallinnolle oli ilmoitettu. Myös ruokalähettiyhtiöiden kautta tapahtunutta myyntiä on puuttunut kirjanpidosta merkittäviä määriä.

Yhtiön myyntituloja on Valsin mukaan ohjattu osakkaiden omille pankkitileille esimerkiksi suurempina käteispanoina ilman asiaankuuluvaa kirjanpitoa.

– Ravintolatarkastusten tulokset ovat rahallisesti pieniä verrattuna muihin toimialoihin, mutta harmaata taloutta on alalla paljon.

Ravintoloiden tehovalvonta jatkuu vuoden 2024 loppuun asti. Verohallinnon valvonta on keskittynyt merkittävästi Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle, joissa on eniten tarkastettuja ravintoloita.