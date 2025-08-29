Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.8.2025 07:24 ・ Päivitetty: 29.8.2025 08:48

Tehy ja Super esittävät STTK:lle uutta puheenjohtajaa

Tehy/Leena Louhivaara
Else-Mai Kirvesniemi.

Tehy ja SuPer esittävät varatuomari Else-Mai Kirvesniemeä toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajaksi.

Demokraatti

Demokraatti

Kirvesniemi on parhaillaan STTK:laisen Tehyn toiminnanjohtaja.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg pitävät Kirvesniemeä oikeana henkilönä johtamaan STTK:ta.

– Kirvesniemi on erinomainen valinta STTK:n puheenjohtajaksi haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa työntekijöiden oikeuksia pyritään järjestelmällisesti heikentämään. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän puolustaminen vaatii entistä jämäkämpää edunvalvontaa, Tehyn ja SuPerin puheenjohtajat toteavat tiedotteessaan.

KIRVESNIEMI kertoo olevansa luottamuksen osoituksesta erittäin otettu.

– Lupaan olla käytettävissä tähän tärkeään tehtävään. STTK:n tulee uudistua ja vastata yhteiskunnalliseen muutokseen ajamalla vahvemmin jäsentensä etua, Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.

STTK:n ylintä päätösvaltaa käyttää 60-jäseninen edustajisto, joka valitsee keskusjärjestölle uuden puheenjohtajan 18. joulukuuta.

STTK:n nykyinen puheenjohtaja Antti Palola jää eläkkeelle.

