29.8.2025 07:24 ・ Päivitetty: 29.8.2025 08:48
Tehy ja Super esittävät STTK:lle uutta puheenjohtajaa
Tehy ja SuPer esittävät varatuomari Else-Mai Kirvesniemeä toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajaksi.
Kirvesniemi on parhaillaan STTK:laisen Tehyn toiminnanjohtaja.
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg pitävät Kirvesniemeä oikeana henkilönä johtamaan STTK:ta.
– Kirvesniemi on erinomainen valinta STTK:n puheenjohtajaksi haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa työntekijöiden oikeuksia pyritään järjestelmällisesti heikentämään. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän puolustaminen vaatii entistä jämäkämpää edunvalvontaa, Tehyn ja SuPerin puheenjohtajat toteavat tiedotteessaan.
KIRVESNIEMI kertoo olevansa luottamuksen osoituksesta erittäin otettu.
– Lupaan olla käytettävissä tähän tärkeään tehtävään. STTK:n tulee uudistua ja vastata yhteiskunnalliseen muutokseen ajamalla vahvemmin jäsentensä etua, Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.
STTK:n ylintä päätösvaltaa käyttää 60-jäseninen edustajisto, joka valitsee keskusjärjestölle uuden puheenjohtajan 18. joulukuuta.
STTK:n nykyinen puheenjohtaja Antti Palola jää eläkkeelle.
