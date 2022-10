Tehy ja Super löysivät sovun – JHL:n Niemi-Laine: ”Tämä on suuren luokan huijaus”

JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen mukaan hoitajaliitot Tehy ja Super liittyivät työriitansa päätteeksi kesäkuussa solmittuun sote-sopimukseen. Ainoa lisä, joka kuukausia pitkitetystä työriidasta koitui, oli 600 euron kertakorvaus teho-osastolla korona-aikana työskennelleille hoitajille. Simo Alastalo Demokraatti

– Esimerkiksi tämä 6 prosentin korotus, josta Tehy ja Super puhuvat, niin eihän valtakunnansovittelija voi sopia toisin palkkaharmonisointirahasta, joka menee lain mukaan kaikille hyvinvointialueiden sote-työntekijöille. Tämä on suuren luokan huijaus, mikä sinne on nyt tehty, ihan bluffi, Niemi-Laine lataa.

Tiedotustilaisuudessa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen antoi ymmärtää, että kuusi prosenttia olisi lisäkorotus.

– Ei se ole. Kaikki tietävät, että se tulee meille kaikille, Niemi-Laine toteaa.

Neuvottelujärjestöt Juko ja Jau sopivat kesäkuussa sote-sopimuksesta. Tuolloin Sote ry eli Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö jätti sopimuksen allekirjoittamatta. Tästä huolimatta samat sote-sopimuksen korotukset ovat koskeneet kesäkuusta saakka myös Tehyn ja Superin hoitajia. Nyt Sote ry siis allekirjoitti jo voimassa olevan sopimuksen.

– Tämä on se sopimus, missä he ovat mukana. He tulivat nyt meidän sopimukseen. Mitään erillistä sopimusta ei tullut. Myös palkkaohjelma, joka on mukana, on sovittu jo kesäkuussa.

MUKANA OLEVA 600 euron kertakorvaus koronanhoitoon osallistuneille työntekijöille on kesäkuun sopimuksesta erillinen elementti.

– Kertaerä tulee erittäin marginaaliselle porukalle, eli teho-osastohoitajille. Edellinen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala esitti 600 euron erää vapaaehtoisessa sovittelussa jo vuonna 2020. Tehy ja Super eivät sitä silloin hyväksyneet.

”Tässä on aika paljon savuavia raunioita”

Niemi-Laine pitää tärkeänä, että työmarkkinaratkaisuja tehdään jatkossa yhdessä.

– Pääsemme yhtä hyvään tulokseen ilman tällaisia suurempia riitelyjä ja taisteluja. Tässä ei ole kyllä voitettu mitään siihen nähden paljonko rahaa on laitettu palamaan.

Mikä tämän pitkityksen pointti mielestäsi oli?

– Varmaan se, että Tehy ja Super haluavat kaikki hoitajat itsellensä. Tulos oli laiha. Tällainen edunvalvonta ei ole kenenkään ammattilaisen näkökulmasta hyvä. Ja lisäksi tässä turmeltiin hoitotyön maine. Tässä on aika paljon savuavia raunioita.