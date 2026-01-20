Tehy: Määräaikaisuuksien helpottamista ei pidä hyväksyä – ”Ideologinen hyökkäys naisvaltaisia aloja kohtaan”

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen vetoaa kansanedustajiin, jotta hallituksen esitystä määraikaisuuksien helpottamisesta ei hyväksyttäisi. Demokraatti Demokraatti

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka myötä määräaikaisen työsopimuksen voisi solmia vuodeksi ilman perustetta.

Rytkönen huomauttaa, että hallitusohjelmassa on sitouduttu raskaus- ja perhevapaasyrjinnän tehokkaampaan torjumiseen, mutta nyt hallitus pahentaa tilannetta määräaikaisuuksia koskevalla lakiesityksellään.

– Tämä lakimuutos on ideologinen hyökkäys naisvaltaisia aloja kohtaan. Kyse on hoitajien perusoikeuksien polkemisesta, syrjinnän lisäämisestä ja tasa-arvoisen työelämän murentamisesta. Tämä on kyykyttämistä, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo tiedotteessa.

Tehyn mukaan sote-alalla perusteettomat määräaikaisten ketjutukset ja raskaussyrjintä ovat ongelma jo nyt. Raskaussyrjintä tarkoittaa, että työntekijän määräaikaista työsuhdetta ei jatketa tämän raskauden tullessa ilmi.

Tehyn viimesyksyisessä kyselyssä raskaussyrjintää kertoo kokeneensa tai todistaneensa työpaikallaan yhteensä kolmannes (33 prosenttia) vastaajista. Sosiaali- ja terveysministeriön Tilastokeskukselta tilaamassa selvityksessä määräaikaisissa työsuhteissa olleista työntekijöistä 44 prosenttia kertoi kokeneensa raskaussyrjintää.

Tehyn kyselyn mukaan määräaikaisten sopimusten ketjutusta, eli useiden määräaikaisten sopimusten tekemistä samaan työhön, on kokenut 75 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastanneista sote- ja kasvatusalan työntekijöistä 77 prosenttia harkitsisi alanvaihtoa, jos vuoden määräaikaisuudet ilman perustetta toteutuvat.

Rytkönen kertoo itsekin kokeneensa raskaussyrjintää. Hän ennustaa, että alanvaihtohalukkuus kasvaa lähitulevaisuudessa merkittävästi.

– Meillä on kentällä ihmisiä, jotka siirtävät lapsen hankintaa tai ensimmäisen kodin ostamista, koska eivät tiedä jatkuuko työsopimus. On tavallista, että hoitajilla on vuosi toisensa jälkeen kymmeniä peräkkäisiä määräaikaisia työsuhteita samalle työnantajalle. Ja sekin on arkipäivää, että kuullessaan työntekijän elämän iloisimmasta uutisesta, raskaudesta, työnantaja ei jatkakaan työsuhdetta, hän sanoo tiedotteessa.

TEHY muistuttaa, että julkisen sektorin työnantajia on viime vuosina tuomittu oikeudessa työntekijöidensä raskaussyrjinnästä ja määrätty maksamaan työntekijöilleen jopa kymmenien tuhansien eurojen korvauksia. Näin ollen raskaussyrjintä aiheuttaa Tehyn mukaan huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle ja veronmaksajille.

– Syrjintää lisäävien ja helpottavien lakimuutosten sijaan hallituksen pitäisi keskittyä jo nykyäänkin rehottavan raskaussyrjinnän kitkemiseen. Verorahat pitää käyttää vastuullisesti: sote-palvelujen ja hoidon parantamiseen, Rytkönen sanoo.

Lakiesitystä on perusteltu hallitusohjelman tavoitteella madaltaa pienten ja keskisuurten yritysten työllistämiskynnystä.

Rytkönen huomauttaa, että lakimuutos kuitenkin koskisi kaikkia työnantajia niiden koosta tai sektorista riippumatta. Hän nostaa esiin, että julkisella sektorilla jo neljäsosa työntekijöistä on määräaikaissa työsuhteissa, kun luku on yksityisellä huomattavasti pienempi.

– Miksi lakimuutos ulotetaan julkiselle puolelle ja Suomen suurimpien työnantajien käyttöön, vaikka sen avulla ei luoda yhtään uutta työpaikkaa – lisärahaa hyvinvointialueille ei ole luvassa, Rytkönen kysyy tiedotteessa.