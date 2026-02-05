Tehy vetoaa kansanedustajiin: älkää hyväksykö määräaikaisten työsopimusten vapauttamista

Eduskunnan käsitellään tänään hallituksen esitystä määräaikaisten työsopimusten vapauttamisesta. Tehy vetoaa kansanedustajiin, ettei esitystä hyväksytä. Demokraatti Demokraatti

Hallitus esittää työsopimuslain muuttamista siten, että jatkossa korkeintaan vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen voisi tehdä ilman perusteltua syytä.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy vaatii vetoomuksessaan, ettei lakiesitystä hyväksytä. Tehyn mukaan se lisää työelämän epävarmuutta, pätkätöitä ja raskaussyrjintää sekä heikentää syntyvyyttä.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan muutos osuisi erityisen raskaasti julkiselle sektorille ja naisvaltaisille aloille, kuten sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle, joissa määräaikaiset työsuhteet ovat jo nyt yleisiä.

– Hallitusohjelmassa on sitouduttu ehkäisemään erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjintää tehokkaammin. Nyt käsiteltävä lakiesitys on räikeässä ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, Rytkönen sanoo tiedotteessa.

Tehy muistuttaa vetoomuksessaan, että lakiesityksen syrjintää ja työelämän epävarmuutta lisääviä vaikutuksia on tuotu esiin myös hallituksen omissa arvioissa.

Tehyn mielestä erityisen huolestuttavaa on, että lakimuutoksen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä, mutta sen kielteisiä vaikutuksia tasa-arvoon, perheisiin ja syntyvyyteen vähätellään. Tehy kritisoi, että hallitus ei esitä yhtään uutta tai tehokkaampaa keinoa raskaussyrjintään puuttumiseksi. Lisää aiheesta Hoitaja sai raskausvapaallaan tietää, ettei työ jatku – STTK: ”Klassisin tapa syrjiä”

EDUSKUNNAN täysistunnossa käydään tänään lähetekeskustelu lakiesityksestä.

Lakiesitys muuttaisi myös työsopimuslain mukaista lomautusilmoitusaikaa 14 päivästä seitsemään päivään.

Lisäksi esityksen mukaan työnantajan takaisinottovelvollisuus koskisi jatkossa vain niitä työnantajia, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti on vähintään 50.