18.12.2025 13:27 ・ Päivitetty: 18.12.2025 13:27
Teleoperaattori Elisa päätyi joukkoirtisanomisiin
Teleoperaattori Elisa on saanut päätökseen lokakuussa aloittamansa muutosneuvottelut. Niiden tuloksena konserni lopettaa yhteensä 357 työpaikkaa.
Valtaosa näistä, 347, sijaitsee Suomen-toiminnoissa. Suomalaistyöpaikkojen vähennystarve laski hieman alun perin arvioidusta neljästäsadasta.
Lisäksi Elisa kertoo tiedotteessaan vähentävänsä ulkoistettuja palveluita sekä tehostavansa hankintojaan.
Tavoitteena on säästää vuosikuluissa noin 40 miljoonaa euroa.
Elisalla on maailmanlaajuisesti 6700 työntekijää.
