7.1.2026 08:55 ・ Päivitetty: 7.1.2026 08:55

Telia Finland: Muutosneuvottelut – 200 työpaikkaa vaakalaudalla

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Telia Finland aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa Suomessa 200 työpaikan vähenemiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 2 000 tehtävää, kun yhtiöllä on Suomessa kaikkiaan noin 3 000 työntekijää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiön mukaan sen on yksinkertaistettava organisaatiotaan kulujen karsimiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on tehokkaampi organisaatio.

- Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Keskitymme ydinliiketoiminnan kasvuun ja panostamme laatuun, turvallisuuteen ja kriittisten operaatioiden tukeen, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Holger Haljand tiedotteessa.

Suunnitellut organisaatio- ja tehtävämuutokset eivät koske kuluttaja-asiakaspalvelua tai Telia Kauppoja.

Neuvottelut on tarkoitus saada loppuun helmikuun aikana.

