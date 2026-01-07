Talous
7.1.2026 08:55 ・ Päivitetty: 7.1.2026 08:55
Telia Finland: Muutosneuvottelut – 200 työpaikkaa vaakalaudalla
Telia Finland aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa Suomessa 200 työpaikan vähenemiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 2 000 tehtävää, kun yhtiöllä on Suomessa kaikkiaan noin 3 000 työntekijää.
Yhtiön mukaan sen on yksinkertaistettava organisaatiotaan kulujen karsimiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on tehokkaampi organisaatio.
- Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Keskitymme ydinliiketoiminnan kasvuun ja panostamme laatuun, turvallisuuteen ja kriittisten operaatioiden tukeen, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Holger Haljand tiedotteessa.
Suunnitellut organisaatio- ja tehtävämuutokset eivät koske kuluttaja-asiakaspalvelua tai Telia Kauppoja.
Neuvottelut on tarkoitus saada loppuun helmikuun aikana.
