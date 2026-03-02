Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.3.2026 11:10 ・ Päivitetty: 2.3.2026 11:10

TEM: Sivutoiminen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuudelle – ”Tulkinnoissa on aivan liikaa vaihtelua”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo, että tulkintojen vaihtelu on lisännyt epävarmuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) muistuttaa, että sivutoiminen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuudelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministeriö on antanut asiasta Keha-keskukselle suosituksia, joilla pyritään parantamaan työttömyysturvalain tulkintojen yhdenmukaisuutta ja ratkaisujen ymmärrettävyyttä.

Keha-keskus eli Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus vastaa työttömyysturvan työvoimapoliittisten edellytysten arvioinnista tapauksissa, jotka vaativat harkintaa.

- Ministeriössä tehdyn selvityksen perusteella on ilmeistä, että tulkinnoissa on aivan liikaa vaihtelua. Tämä on omiaan lisäämään epävarmuutta ja epäselvyyttä tilanteessa, jossa haluamme kannustaa ihmisiä uskaltamaan lähteä yrittäjiksi, sanoo työministeri Matias Marttinen (kok.) tiedotteessa.

MINISTERIÖ korostaa, että arvioinnissa ratkaisevaa on yritystoiminnan vaatima työmäärä. Jos yritystoiminta ei estä kokoaikaisen työn hakemista ja vastaanottamista, työtön työnhakija on lähtökohtaisesti oikeutettu työttömyysetuuteen.

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.

Hallitus päätti budjettiriihessä syksyllä 2025 luoda työnhakijoille paremmat kannusteet kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen yritystoimintaan.

