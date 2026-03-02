TEM: Sivutoiminen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuudelle – ”Tulkinnoissa on aivan liikaa vaihtelua”

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) muistuttaa, että sivutoiminen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuudelle.

Ministeriö on antanut asiasta Keha-keskukselle suosituksia, joilla pyritään parantamaan työttömyysturvalain tulkintojen yhdenmukaisuutta ja ratkaisujen ymmärrettävyyttä.

Keha-keskus eli Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus vastaa työttömyysturvan työvoimapoliittisten edellytysten arvioinnista tapauksissa, jotka vaativat harkintaa.

- Ministeriössä tehdyn selvityksen perusteella on ilmeistä, että tulkinnoissa on aivan liikaa vaihtelua. Tämä on omiaan lisäämään epävarmuutta ja epäselvyyttä tilanteessa, jossa haluamme kannustaa ihmisiä uskaltamaan lähteä yrittäjiksi, sanoo työministeri Matias Marttinen (kok.) tiedotteessa.

MINISTERIÖ korostaa, että arvioinnissa ratkaisevaa on yritystoiminnan vaatima työmäärä. Jos yritystoiminta ei estä kokoaikaisen työn hakemista ja vastaanottamista, työtön työnhakija on lähtökohtaisesti oikeutettu työttömyysetuuteen.