Talous
4.12.2025 09:04 ・ Päivitetty: 4.12.2025 09:04
Teollisuuden ja palveluiden liikevaihto kasvoi – voimakkain kasvu sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa
Teollisuuden ja palveluiden liikevaihto kasvoi lokakuussa verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus.
Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto nousi tasan neljä prosenttia. Voimakkaimmin liikevaihtoaan kasvattivat sähkö- ja elektroniikkateollisuuuden yritykset. Syyskuusta teollisuuden liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia. Kasvuvauhti hidastui kuitenkin selkeästi edelliskuukausista.
Palvelualojen liikevaihto koheni lokakuussa 3,6 prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Ripeintä kasvu oli informaation ja viestinnän sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palveluissa.
Palvelualojen kausitasoitettu liikevaihto laski kuitenkin lokakuussa 0,4 prosenttia verrattuna syyskuuhun. Myös palveluiden tuotanto eli volyymi, josta hintojen vaikutus on poistettu, laski samaan aikaan 0,5 prosenttia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.