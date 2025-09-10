Talous
10.9.2025 05:50 ・ Päivitetty: 10.9.2025 06:03
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat heinäkuussa
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli heinäkuussa yli viidenneksen suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus.
Uusien tilausten arvon nousu tuli metalliteollisuudesta. Kemian- ja paperiteollisuuden tilausten arvo puolestaan laski vuodentakaisesta.
Teollisuustuotanto laski heinäkuussa verrattuna sekä edelliskuukauteen että -vuoteen.
Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto väheni kesäkuusta 2,1 prosenttia. Eniten tuotanto laski sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Kasvua nähtiin eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla.
VIIME vuoden heinäkuuhun verrattuna teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski 4,2 prosenttia.
Laskua nähtiin myös rakennusalalla. Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto pieneni heinäkuussa 0,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, puolestaan kasvoi 3,1 prosenttia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.