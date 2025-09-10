Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.9.2025 05:50 ・ Päivitetty: 10.9.2025 06:03

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat heinäkuussa

Mikko Huotari
SSAB:n terästehdas Raahessa.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli heinäkuussa yli viidenneksen suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uusien tilausten arvon nousu tuli metalliteollisuudesta. Kemian- ja paperiteollisuuden tilausten arvo puolestaan laski vuodentakaisesta.

Teollisuustuotanto laski heinäkuussa verrattuna sekä edelliskuukauteen että -vuoteen.

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto väheni kesäkuusta 2,1 prosenttia. Eniten tuotanto laski sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Kasvua nähtiin eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla.

VIIME vuoden heinäkuuhun verrattuna teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski 4,2 prosenttia.

Laskua nähtiin myös rakennusalalla. Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto pieneni heinäkuussa 0,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, puolestaan kasvoi 3,1 prosenttia.

