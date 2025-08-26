Talous
26.8.2025 06:11 ・ Päivitetty: 26.8.2025 06:11
Teollisuusjätit varoittavat Orpon hallitusta: Ei näin
Energia-, Kemian-, Metsä- ja Teknologiateollisuus korostavat yhteisessä kannanotossaan hallituksen budjettiriihen alla, ettei sen tule tehdä päätöksiä, jotka heikentävät suomalaisyritysten asemaa kansainvälisessä kilpailussa.
Järjestöjen mukaan Orpon hallituksen tärkeimpiä tehtäviä budjettiriihessä on lisätä toimia, joilla tuetaan yritysten mahdollisuuksia investoida tulevaisuuden kasvuun, innovaatioihin ja työpaikkoihin Suomessa.
– Erilaiset kannustimet ovat useimmiten investointeja tulevaisuuden kasvuun, innovaatioihin, työpaikkoihin ja vihreään siirtymään. Kilpailijamaissa yritystukikilpailu on arkipäivää.
– Suomen ei pidä omin toimin tehdä ratkaisuja, joissa suomalaisyritykset asetetaan selkeästi muita heikompaan kansainväliseen kilpailuasemaan, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki tiedotteessa.
Esimerkiksi Kemianteollisuuden yritykset arvioivat tuoreessa kyselyssä Suomen sijainnin olevan selvä heikkous suhteessa kilpailijamaihin. Siten kaikkien muiden vetovoimatekijöiden tulee olla kunnossa, jotta yritykset voivat valmistaa tuotteita ja työllistää Suomessa, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto sanoo tiedotteessa.
Järjestöt arvioivat, että heikko talouskehitys on ajanut hallituksen vaikeaan asemaan budjettiriihen alla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.