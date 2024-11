Teollisuusliiton Aalto: Mekin voimme käyttää Ruotsin mallia – siksi julkistimme palkankorotustavoitteet

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan ay-kentän yhteinen kymmenen prosentin palkankorotustavoite on linjassa jo tänä syksynä tehtyjen yrityskohtaisten sopimusten kanssa. Demokraatti Demokraatti

Riku Aalto kertoi sopimuskierroksen ratkaisuista Teollisuusliiton liittovaltuuston kokouksessa maanantaina.

– Olemme tehneet tämän syksyn aikana lukuisia yrityskohtaisia työehtosopimuksia, joiden kustannusvaikutus on lähellä ilmoitettua korotustavoitetta.

Osapuolet ovat sopineet, ettei yrityskohtaisia palkankorotuksia paljasteta. Mutta tasosta voi päätellä, että teollisuuden kilpailukyky on hyvässä kunnossa ja kestää enemmän kuin mitä työnantajapuoli haluaa antaa ymmärtää.

– Voin todeta tehdyistä sopimuksista sen, että niissä palkankorotukset kahdelle vuodelle ovat pääasiassa 7 – 9 prosentin haarukassa. Tavoitteemme ei siis suinkaan ole jostain toisesta maailmasta, Aalto sanoo.

AALTO PERUSTELI myös, miksi SAK:n liitot päättivät kymmenen prosentin tavoitteensa yhdessä ja julkistivat sen.

Hänen mukaansa työnantajapuoli on tehnyt keskenään yhä tiukempaa neuvotteluyhteistyötä jo pitkään. EK hylkäsi keskitetyt ratkaisut vuonna 2007. Lisää aiheesta Palkansaajien tavoitteetko absurdeja ja kohtuuttomia? – SAK:n Eloranta: “Pelin säännöt ovat muuttuneet”

– Myös SAK:n piirissä yhteistyötä on tiivistetty vuosien varrella, tällä kertaa entistä enemmän. Korostan, että työnantajapuolen harjoittaman voimakkaan koordinaation vuoksi on erittäin tärkeää, että myös työntekijäpuolella on asioiden yhdessä tekemistä ja miettimistä.

Aallon mukaan työnantajapuolen ja median ihmettely palkankorotustavoitteen julkistamisesta huvittaa häntä.

“Nyt kun toimimme Ruotsin mallin mukaan, me yhtäkkiä vaarannamme neuvottelut ja poltamme siltoja”

– Tavoitteen kertominen julkisuuteen on normaali käytäntö Ruotsissa, jonka malliin Suomessakin pitäisi monien puheenvuorojen mukaan siirtyä. Nyt kun toimimme Ruotsin mallin mukaan, me yhtäkkiä vaarannamme neuvottelut ja poltamme siltoja, Aalto sanoi.

TEOLLISUUSLIITTO on antanut marraskuussa lakkovaroituksia, jotka koskevat 220:a yritystä ja yhteensä 33 000:a työntekijää.

Aallon mukaan liittojohto on ollut viime viikolta alkaen valtakunnansovittelijan toimistolla hakemassa tilanteeseen parempaa ratkaisua.

– Tavoitteena on luonnollisesti saada riita poikki ja sovinto aikaan ennen ilmoitettuja lakkoja. Jos sovintoa ei kuitenkaan näiden lakkovaroitusten myötä synny, on meillä valmius järjestää uusiakin järjestöllisiä toimia, Riku Aalto sanoo.