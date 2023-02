Teollisuusliitto suhtautuu avoimesti SDP:n vaaliavaukseen – työtekijät maksaneet Suomen kilpailukyvyn hyväksi jo 11 miljardia euroa

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto suhtautuu avoimesti SDP:n vaaliohjelmassa mainittuun kiky-maksujen ”automaattiin”. Simo Alastalo Demokraatti

SDP esitti kampanjastartissaan lauantaina paitsi Sipilän hallituskaudella sovittujen sosiaalivakuutusmaksujen siirron perumista, myös suhdanneperusteista työkalua, jossa maksujen siirrot vahvistaisivat vuoroin teollisuuden kilpailukykyä ja vuoroin palkansaajien ostovoimaa.

Aalto huomautti Teollisuusliiton tiedotustilaisuudessa sunnuntaina, että työttömyysvakuutusmaksu toimii Suomessa jo suhdanneperusteisesti. Maksuja nostetaan ja lasketaan sen mukaan miten työttömyys kehittyy.

– Ei se poissuljettu vaihtoehto ole, että myös näistä muista sosiaalivakuutusmaksuista voitaisiin käynnistää keskustelu, että miten niiden suhteellista osuutta voidaan muuttaa eri suhdannetilanteissa, Aalto sanoi.

Teollisuusliitton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen muistutti kiky-maksujen siirron olleen Teollisuusliiton tavoitteena viime huhtikuusta saakka. Liitto on kirjannut asian myös eduskuntavaalitavoitteekseen.

TYÖNTEKIJÄT ovat Lehtosen mukaan maksaneet Suomen kilpailukyvyn hyväksi jo 11 miljardia euroa sosiaalivakuutusmaksuja.

– Voisi varmaan sanoa, että kyllä tässä on oma osuus tästä urakasta maksettu ja olisi korkea aika päästä maksuista kokonaisuudessaan eroon. Mielestäni on tärkeätä, että sekä SDP että vasemmistoliitto ovat lanseeranneet sen, että he haluavat näistä maksuista päästä eroon.

Lehtonen muistutti, että jo Teollisuusliiton huhtikuun ulostulossa, jossa vaadittiin kiky-maksujen siirtämistä takaisin työnantajille, puhuttiin uusista suhdanneperusteisista mekanismeista.

– Kun tupo on niin kauhean kirottu sana, niin meillä voisi olla joku työkalu, jolla me voisimme näitä maksuja erilaisissa suhdanteissa peilata. Näyttäisi siltä, että tuonne Etelärantaan tällainen mekanismi ei tunnu kelpaavan, Lehtonen sanoi.