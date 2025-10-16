Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.10.2025 09:33 ・ Päivitetty: 16.10.2025 09:33

Teollisuusliitto teki tutkintapyynnön UPM Plywoodin toiminnasta – poliisi ei aloita esitutkintaa

Poliisi ei aloita esitutkintaa Teollisuusliiton tekemästä tutkintapyynnöstä, joka koski metsäyhtiö UPM:n vaneriliiketoiminnan eli UPM Plywoodin toimintaa. Hämeen poliisi katsoi viime kuussa tehdyssä ratkaisussa, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Teollisuusliiton huhtikuussa tekemä tutkintapyyntö koski epäilyjä työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta ja työsyrjinnästä. Liiton jäseniltään saamien tietojen mukaan UPM Plywood olisi muun muassa painostanut työntekijöitään luopumaan lakosta uhkauksilla ja muilla epäasiallisilla toimilla.

Poliisin mukaan esiselvityksessä ei ilmennyt asianmukaisia konkreettisia perusteita sille, että asiassa olisi ollut syytä epäillä työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamista, työsyrjintää tai muuta rikosta. Näin ollen esitutkintaa ei aloitettu.

